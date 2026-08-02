Tekma med ZDA in Kitajsko vse bolj razgalja protislovja umetne inteligence

Šestnajstega julija so pri ameriški tehnološki družbi Hugging Face udarili z razkritjem, da jih je napadel tuj avtonomni programski agent in jim odtujil podatke. Pet dni pozneje so se oglasili pri podjetju OpenAI in v skupni izjavi pojasnili, da je šlo za njihovega hekerskega agenta, ki da je »pobegnil« iz preizkusnega peskovnika. Sosledje dogodkov se bere kot odtrgana štorija distopičnega romana: v začetku julija so se inženirji OpenAI namenili preizkusiti zmogljivosti svojih najnovejših, še neizdanih algoritmov za vdiranje v informacijske sisteme. V ta namen so jim zrahljali varnostne nastavitve, ki jim sicer v teoriji onemogočajo, da bi se kar tako strgali z verige. Enemu od njih jo je okoli 9. julija uspelo podurhati iz skrbno zapahnjenega digitalnega laboratorija in oditi na potep ...