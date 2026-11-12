  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Tekoči kristali v svetu zdravil

    Mercedes Vitek razvija napredne formulacije za aplikacijo zdravilnih učinkovin na kožo in v podkožje.
    Mercedes Vitek FOTO: Arhiv Krke/Andrej Križ   
    Galerija
    Mercedes Vitek FOTO: Arhiv Krke/Andrej Križ   
    12. 11. 2026 | 06:00
    6:01
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Dr. Mercedes Vitek je zaposlena kot asistentka na Katedri za farmacevtsko tehnologijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Nedavno je za svoje doktorsko delo prejela veliko Krkino nagrado.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    To je polarizacijski mikroskop, ki omogoča vpogled v očem nevidni svet tekočih kristalov. Na videz povsem običajna formulacija lahko pod njim razkrije presenetljivo pestrost oblik in barv, ki odražajo notranjo urejenost tekočih kristalov. Včasih je pogled skozi mikroskop prava umetniška razstava.

    image_alt
    Se rodimo z univerzalno slovnico?

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Moje raziskovalno področje je farmacevtska tehnologija. Razvijam napredne formulacije za aplikacijo zdravilnih učinkovin na kožo in v podkožje. Zdravilna učinkovina je kot dragocen paket, ki mora nepoškodovan prispeti na pravi naslov, ob pravem času in v ustrezni količini. Za to poskrbi ustrezno zasnovana formulacija, ki pa lahko ponudi še precej več. V doktorskem delu smo na primeru atopijskega dermatitisa razvili formulacije na osnovi liotropnih tekočih kristalov za nanos na kožo in za injiciranje v podkožje. Prve poleg dostave protivnetne učinkovine kožo tudi vlažijo in podpirajo obnovo poškodovane kožne pregrade, druge pa omogočajo podaljšano sproščanje biološke učinkovine in s tem manj pogosto injiciranje zdravila.

    Zakaj imate radi znanost?

    Ker mi omogoča, da se nenehno učim in širim svoje znanje. Posebno zadovoljstvo je, ko nam uspe najti rešitev za raziskovalni izziv in se posamezni rezultati povežejo v smiselno celoto. Obenem mi veliko pomeni, da bodo lahko naše raziskave nekoč prispevale k boljšemu zdravljenju in kakovosti življenja bolnikov.

    image_alt
    Porušena mikroomrežja

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Veliki premiki v znanosti so običajno rezultat številnih manjših raziskovalnih korakov. Tudi naše raziskave so del tega procesa. Z razvojem naprednih formulacij, prilagojenih potrebam bolnikov, želimo prispevati k zdravljenju, bolj prijaznemu za bolnike, in boljšim izidom zdravljenja. To je še posebej pomembno pri kroničnih boleznih, pri katerih dolgotrajna terapija lahko pomeni precejšnje breme za bolnika.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

    Ni bilo posebnega trenutka, ko bi to spoznala. Odraščala sem v družini, kjer je bilo znanje pomembna vrednota, že od nekdaj pa me je zanimalo naravoslovje. Moja pot v svet raziskav se je razvila precej spontano, ko sem se po končanem študiju zaposlila kot asistentka na fakulteti.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Prosti čas najraje preživljam z bližnjimi in v naravi, pogosto se povzpnem na kakšen bližnji hrib. Uživam v potovanjih in odkrivanju novih krajev. Rada tudi ustvarjam – od unikatnih voščilnic do najrazličnejših sladic.

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Gre za preplet več lastnosti, predvsem vztrajnosti, kritičnega razmišljanja in odprtosti za nove ideje. Poleg tega je zelo pomembna sposobnost sodelovanja, saj povezovanje različnih znanj in izkušenj pogosto vodi do rešitev, do katerih posameznik sam ne bi prišel.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Težko je napovedati, katero odkritje bo najbolj zaznamovalo prihodnost, saj nas znanost pogosto preseneti. Menim pa, da bo umetna inteligenca pomembno vplivala na razvoj številnih področij, tudi farmacije in medicine.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Raziskovanje vesolja se mi zdi zelo zanimivo, a me potovanje na Mars ne mika.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Energetika sicer ni moje področje, vendar bi izbrala jedrsko fuzijo. Ta bi lahko v prihodnosti omogočila pridobivanje velikih količin energije z razmeroma majhnim vplivom na okolje. Do njene širše uporabe pa bo treba premagati še številne izzive.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Težko bi izbrala le enega, saj je zgodovino zaznamovalo veliko izjemnih umov. Morda bi se odločila za katerega od starogrških mislecev. Zanimiva se mi zdita njihov celostni pogled na človeka in svet okoli njega ter povezovanje različnih področij znanja.

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Priporočila bi televizijsko oddajo Ugriznimo znanost na Televiziji Slovenija in radijsko oddajo oziroma podkast Frekvenca X na Valu 202.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Tekoče kristale najpogosteje povezujemo z zasloni televizorjev in telefonov, za katere se uporabljajo termotropni tekoči kristali. V farmaciji pa se ukvarjamo s povsem drugačno skupino tekočih kristalov, in sicer liotropnimi tekočimi kristali. Ti nastanejo, ko se specifične molekule v prisotnosti vode spontano združijo in oblikujejo značilno urejeno mikrostrukturo. Zaradi njihovih posebnih lastnosti se odpirajo nove možnosti pri razvoju zdravil, nekatera zdravila na tej osnovi pa so že v klinični uporabi.

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Blaž Brodnjak: Stanje v Sloveniji je postalo neznosno

    »Ta neskončni populizem je rakasto tkivo Slovenije,« je ocenil.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kdo je najslabše ocenjeni politik v zgodovini Delovega Barometra?

    Zoran Stevanović je na četrtem mestu: kako izstopajoč je njegov rezultat v primerjavi s preteklimi ocenami politikov?
    11. 11. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Je Dončić nergač? Morda, a 40 točk razlike nihče ne more spregledati

    Zvezdnik Los Angelesa dokazuje svojo raznovrstnost v napadu, niz zmag traja že šest tekem. Po odgovore o kakovosti moštva konec meseca v Teksas.
    Nejc Grilc 11. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    STEČAJ

    Kako varni so vaši prihranki pri neobankah N26, Revolut, Trade Republic

    Kaj se zgodi, če neobanka, kot je Revolut, propade? Preverili smo tudi, kakšne obrestne mere ponujajo za nevezane vloge.
    Aleksandar Lukić 11. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    5. 11. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Največja naložba v hrvaškem turizmu

    Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

    Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Duol: Očeta na vrhu zamenjal sin, podjetje v preboj z napihljivimi hangarji

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2024 je Delova zvezda postal Duol.
    Nejc Gole 11. 11. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Jure Knez: V pandemiji se je pokazal pravi obraz Dewesofta

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Prvi je Dewesoft.
    Nejc Gole 10. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

    Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
    10. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    farmacijafakulteta za farmacijoMercedes VitekFakulteta za farmacijo Univerze v LjubljaniKrkina nagradatekoči kristaliZNANSTVENIK SPREMINJA SVETZNANSTVENICA SPREMINJA SVETznanstveni vprašalnik

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Košarka
    Neustavljivi jezerniki

    Luko Dončića zvin gležnja ustavil pri 32 točkah

    Los Angeles Lakers so v ligi NBA tudi v Milwaukeeju uprizorili odlično igro in dosegli osmo zaporedno zmago. Naslednji tekmec je Phoenix.
    12. 11. 2026 | 07:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Izpod ruševin potegnili preživelo; v sesutju zgradbe dva mrtva, 17 ranjenih

    V newyorškem Brooklynu se je podrla trinadstropna zgradba, ki je stala ob gradbišču. Gasilci še vedno ročno iščejo morebitne preživele.
    12. 11. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Nočem biti takšna kot drugi, raje sem se izumila sama

    Unikatna hrvaška pevka, Josipa Lisac, bo nastopila danes zvečer v Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma.
    Zdenko Matoz 12. 11. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Mejnik vesoljskega plovila Voyager 1: en svetlobni dan od Zemlje

    En svetlobni dan je razdalja, ki jo svetloba prepotuje v enem dnevu, kar je slabih 26 milijard kilometrov.
    Jure Japelj 12. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENICA SPREMINJA SVET

    Tekoči kristali v svetu zdravil

    Mercedes Vitek razvija napredne formulacije za aplikacijo zdravilnih učinkovin na kožo in v podkožje.
    12. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Nočem biti takšna kot drugi, raje sem se izumila sama

    Unikatna hrvaška pevka, Josipa Lisac, bo nastopila danes zvečer v Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma.
    Zdenko Matoz 12. 11. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Mejnik vesoljskega plovila Voyager 1: en svetlobni dan od Zemlje

    En svetlobni dan je razdalja, ki jo svetloba prepotuje v enem dnevu, kar je slabih 26 milijard kilometrov.
    Jure Japelj 12. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENICA SPREMINJA SVET

    Tekoči kristali v svetu zdravil

    Mercedes Vitek razvija napredne formulacije za aplikacijo zdravilnih učinkovin na kožo in v podkožje.
    12. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vodno mesto Atlantis z novo podobo Sveta doživetij nadaljuje razvoj

    Prenovljena recepcija in garderobe prinašajo sodobnejšo ureditev ter prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 08:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
    Vredno branja

    Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

    Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
    Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    BREZ ČAKANJA

    V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

    Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 09:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo