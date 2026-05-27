Telefon kot orodje za vsebine, ne več le za fotografije

V času kratkih videov, spontanih objav in hitrega ustvarjanja vsebin postaja vse bolj pomembno predvsem to, kako hitro lahko iz enega prizora nastane nekaj, kar deluje dovršeno. Zato proizvajalci telefonov vse več pozornosti namenjajo umetni inteligenci, ki danes ni več ločena funkcija, ampak del celotne uporabniške izkušnje – od fotografiranja do urejanja in objave.

Nova telefona HONOR 600 in HONOR 600 Pro tako ne stavita zgolj na zmogljivo kamero, ampak predvsem na idejo, da telefon uporabniku pomaga ustvariti boljšo zgodbo.

Od večernih fotografij do povečave lune: telefoni vse bolj nadomeščajo klasične fotoaparate

Mobilna fotografija je v zadnjih letih naredila velik preskok predvsem pri zahtevnejših prizorih, pri katerih telefoni tradicionalno niso blesteli – ponoči, pri oddaljenih motivih ali pri fotografiranju med gibanjem. Prav tam danes največjo vlogo prevzemata stabilizacija in umetna inteligenca.

Najnovejša modela serije HONOR 600 uporabljata 200 MP glavno kamero z večjim senzorjem, ki zajame več svetlobe, zato so fotografije tudi v slabših svetlobnih razmerah svetlejše in bolj naravne.

Opazna razlika je tudi pri barvah. Telefoni danes pogosto pretiravajo z nasičenostjo ali toplimi toni, zato proizvajalci vse več pozornosti namenjajo naravnejši obdelavi fotografije. HONOR pri paradnih telefonih serije 600 uporablja AI Color Engine, ki prilagaja barvne tone glede na svetlobne razmere in pomaga ohraniti bolj realističen videz prizora.

Med funkcijami, ki ciljajo predvsem na uporabnike družbenih omrežij, je tudi AI Super Zoom 2.0 z do 120-kratno povečavo in SuperMoon 2.0. Ta pride do izraza predvsem pri fotografiranju lune ali osvetljenih večernih prizorov, pri katerem telefon hkrati uravnava svetlost neba in detajle v ospredju.

Fotografija kot začetek videa: vse več vsebin nastane neposredno na telefonu

Na družbenih omrežjih danes statične fotografije pogosto niso več dovolj. V ospredju so kratki videi, hitri prehodi in dinamične zgodbe, ki jih uporabniki ustvarjajo sproti. Prav zato telefoni dobivajo funkcije, ki fotografijo v nekaj sekundah pretvorijo v video.

Ena takšnih je AI Image to Video 2.0, ki omogoča ustvarjanje kratkih videosekvenc iz več fotografij. Uporabnik izbere do tri fotografije, doda kratko besedilno navodilo, telefon pa sam ustvari nekajsekundni video z gibanjem, prehodi in premiki kamere.

Funkcija je namenjena predvsem hitremu ustvarjanju vsebin za družbena omrežja – od potovanj in koncertov do vsakodnevnih trenutkov, ki jih uporabniki želijo predstaviti nekoliko bolj filmsko. Namesto dodatnih aplikacij za montažo telefon velik del procesa opravi sam.

Trend gre tudi v smer enostavnejšega urejanja. Telefoni vse pogosteje omogočajo popravljanje fotografij z besednimi ukazi, brez klasičnega ročnega urejanja. V seriji HONOR 600 AI Photos Agent omogoča ukaze, kot so odstranitev ozadja, prilagoditev svetlobe ali sprememba posameznih elementov na fotografiji. Med dodatnimi funkcijami so tudi orodja za odstranjevanje motečih predmetov in učinki, ki ustvarijo vtis globine oziroma 3D-fotografije.

Vse to kaže predvsem na eno spremembo: telefon postaja orodje za ustvarjanje vsebin v realnem času. Fotografija ni več končni izdelek, ampak pogosto le začetek videa, zgodbe ali objave, ki nastane neposredno na napravi.

Poletna ponudba za nove ustvarjalne trenutke

HONOR 600 je v Sloveniji na voljo v oranžni in črni barvi, HONOR 600 Pro pa v črni in zlato beli barvi. Priporočena maloprodajna cena za HONOR 600 z 8 GB + 256 GB znaša 649 EUR, za HONOR 600 Pro z 12 GB + 512 GB pa 999 EUR. Do 7. junija 2026 kupci ob nakupu prejmejo tudi 80-W adapter za hitro polnjenje ter enoletno garancijo za zaslon in zadnjo stran telefona.

O podjetju HONOR

HONOR je vodilno globalno podjetje na področju ekosistema naprav z umetno inteligenco (UI). Zavezano je preoblikovanju načina interakcije med človekom in napravami ter povezovanju UI-ekosistema z vsemi uporabniki v dobi umetne inteligence in onkraj nje. Podjetje si prizadeva za odpravo industrijskih mej z odprtim in tekočim sodelovanjem ter za soustvarjanje ekosistema z deljeno vrednostjo skupaj s partnerji iz panoge.

Z inovativnim portfeljem izdelkov, ki obsega pametne telefone, osebne računalnike, tablice, nosljive naprave in drugo, HONOR želi opolnomočiti posameznika in omogočiti vsem, da vstopijo v novo, inteligentno prihodnost.

Naročnik oglasne vsebine je Honor