Telekom Slovenije kot prvi uvaja komercialno omrežje 5G

Telekom Slovenije bo na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru 2600 MHz, ki ga uporablja tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavil nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G).V nadgrajenem omrežju 4G/5G bodo lahko uporabniki že v tem razvojnem koraku dosegali višje hitrosti prenosa podatkov kot v omrežju LTE/4G, polni potencial tehnologije 5G pa bo uporabnikom na voljo po podelitvi dodatnih spektralnih pasov, takrat bodo možne hitrosti tudi do 10 Gbit/s. Telekom Slovenije je v prvem koraku doslej nadgradil 150 baznih postaj, s čimer je z omrežjem 4G/5G zagotovil okoli 25-odstotno pokritost. Do konca leta pričakuje, da bo pokritost prek 33-odstotna, so sporočili iz podjetja in dodali, da bodo telefone, ki podpirajo to omrežje, in komercialne pogoje predstavili v kratkem, in sicer po tem, ko bodo prvi proizvajalci zaključili ustrezno nadgradnjo programske opreme.To je prvi korak k novi generaciji omrežja, ki pa bo na voljo, ko bo država operaterjem podelila frekvence, so še pojasnili pri Telekomu. Kdaj bo dražba, še ni znano. To tudi pomeni, da na bazne postaje niso nameščali novih naprav. Kot je znano, je 5G trn v peti konspiracistom, nekateri ga celo povezujejo z epidemijo koronavirusa, tako so bile v tujini te postaje tudi že tarča vandalov.5G je najnovejša generacija mobilnih omrežij, ki bo omogočila razvoj novih možnosti uporabe in boljšo uporabniško izkušnjo. V primerjavi z obstoječimi mobilnimi omrežji uporabnikom prinaša veliko večje hitrosti prenosa podatkov v obeh smereh (od in do uporabnika) in veliko krajši odzivni čas z izjemno nizko zakasnitvijo (latenco) nekaj milisekund. Ob tem pa tudi hkratno učinkovito povezovanje velikega števila naprav (več kot milijon), kar omogoča razvoj pametne industrije, pametnih mest in skupnosti, ter preko možnosti rezinjenja (slicing) omrežja uvedbo številnih navideznih namenskih (»kampus«) omrežij, kar bo gospodarstvu omogočilo nadaljnjo digitalizacijo, so prednosti omrežja opisali pri Telekomu Slovenije, kjer javno mobilno omrežje pete generacije načrtujejo v obliki »kampus« omrežij, pri katerih se znotraj ene fizične infrastrukture omogoči virtualna namenska omrežja za različne vertikale, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje (javna varnost) in podobno.​Omrežje 5G je po prepričanju nekaterih organizacij škodljivo za zdravje, kar je daleč od resnice. Pričakovane sevalne obremenitve, ki jih bo prinesla tehnologija 5G, so podobne dosedanjim generacijam brezžičnih sistemov, 2G in 4G. Omrežje 5G, ki ga v prvi fazi vzpostavlja Telekom, bo delovalo na enakih frekvenčnih pasovih, kot se uporabljajo za obstoječa mobilna omrežja, na osnovi katerih delujejo že desetletja, in ki so z vidika elektromagnetnih valovanj dokazano varna. Pri tem zaradi vse bolj naprednih tehnologij delujejo na minimalnih oddajnih močeh. Ob tem je slovenska zakonodaja na področju vplivov na okolje med najstrožjimi na svetu. Meritve morebitnih vplivov na okolje izvajajo neodvisne strokovne institucije, ki so za to pooblaščene s strani Agencije RS za okolje. Meritve nadgrajenih baznih postaj kažejo, da delujejo varno in daleč pod mejnimi vrednostmi.