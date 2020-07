Teleskop Jamesa Webba v vesolje oktobra 2021

Nasa je objavila nov datum izstrelitve težko pričakovanega teleskopa Jamesa Webba. Zdaj predvidevajo, da bo evropska raketa ariane 5, ki ga bo ponesla v vesolje, poletela 31. oktobra 2021.Izstrelitev se že več let odmika zaradi številnih težav pri gradnji najbolj tehnološko dovršenega vesoljskega observatorija. Nasa, ki teleskop gradi s pomočjo evropske in kanadske vesoljske agencije, je predvidela, da bi ga lahko izstrelili marca 2021, a nato je načrte prekričala epidemija covida. Dela so zastala, saj so pri vesoljskih agencijah in njihovih parterjih uvedli delo od doma in druge ukrepe.Odločitev o premaknitvi izstrelitve za pol leta je padla na podlagi pregleda načrta, koliko testiranj in drugih opravil morajo še opraviti pred izstrelitvijo. Po pojasnilih Nase se odprava ne bo podražila, saj so imeli nekaj rezerve, ker je projekt pred epidemijo tekel bolj ali manj gladko. Do zdaj so vanj sicer vložili 8,8 milijarde dolarjev.»Na podlagi trenutnih projekcij, bomo program lahko zaključili v okviru dosedanjega proračuna. Čeprav je bila učinkovitost okrnjena in so pred nami še številni izzivi, smo največja tveganja že odpravili lani,« je pojasnilprogramski direktor projekta pri Nasi. Trenutno testiranja observatorija potekajo dobro v prostorih podjetja Northrop Grumman, ki ga glavni industrijski partner. Do konca leta bodo po načrtih opravili vse ključne naloge, ta teden so preverili delovanje električne napeljave, sledi testiranje akustike in vibracij. Preveriti morajo vsako podrobnost, ko bo teleskop enkrat v vesolju, ga ne bodo več mogli popravljati, saj bo odpotoval v točko L2, od Zemlje oddaljeno dobrih 1,5 milijona kilometrov. Spomnimo, Webbov predhodnik je v vesolje odpotoval z okvaro na zrcalu, kar pa so s popravili v Zemeljski orbiti uspešno odpravili. V začetku prihodnjega leta bodo teleskop sestavili kot origami in ga odpeljali v Francosko Gvajano. Ko se bo Webb utiril v orbito, bo najprej odprl zaščitni senčnik, velik kot teniško igrišče, nato pa bo odprl še 6,5 metra široko zrcalo. Observatorij bo lahko pogledal daleč v preteklost in skušal odgovoriti na nekatera ključna vprašanja o evoluciji vesolja. Preučeval bo tudi atmosfere eksoplanetov.