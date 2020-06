FOTO:Teleskop, ki spreminja rentgensko astronomijo

Vesoljski rentgenski observatorij Chandra, ki so ga z raketoplanom Columbia izstrelili 23. julija 1999, je po navedbah ameriške vesoljske agencije najzmogljivejši teleskop za opazovanje v tem delu spektra elektromagnetnega valovanja, ki ima valovno dolžino v območju med 0,01 in 10 nanometra.Je eden od štirih velikih observatorijev, poleg Hubbla, Comptona in Spitzerja. Chandra je podoben evropskemu prav tako rentgenskemu teleskopu XMM-Newton, le da ima boljšo prostorsko ločljivost, v številnih študijah se podatki obeh dopolnjujejo. Skupinico je za kratek čas leta 2016 dopolnjevalo še japonsko rentgensko oko Hitomi, ki pa mu je ...