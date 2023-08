Tempirana bomba na neubogljivem ljudskem forumu

V nadaljevanju preberite:

Obiskovalci reddita, enega najpomembnejših spletnih mest za kramljanje in deljenje medijskih vsebin, lahko od sredine junija spremljajo kaotično burlesko. Nekateri deli foruma so ugasnili, drugi so brez nadzora moderatorjev, vmes pa na zaslone skačejo podobe komedijanta Johna Oliverja.

Direndaj je posledica velikega upora, ki se je med uporabniki reddita razširil junija zaradi potez vodstva podjetja, ki so bistveno zarezale v njegovo delovanje. Izvršni direktor Steve Huffman s sodelavci je namreč spomladi zagnal projekt zaračunavanja za izkoriščanje podatkov, ki jih razni zunanji programi poberejo s platforme, to pa je imelo daljnosežne posledice za delovanje mnogih orodij, s katerimi si uporabniki in še posebno moderatorji lajšajo njeno rabo. Na površju je to videti kot še eden od rahlo komičnih fenomenov internetne kulture, s katerimi nas vsake toliko razvedrijo razvpita spletna mesta. Toda žolčen dvoboj med uporabniki reddita na eni strani in vodstvom podjetja na drugi v resnici odslikava eno bistvenih dilem v delovanju mnogih spletnih mest, ki je prisotna že od začetkov in je doslej še nikjer niso trajno razrešili.