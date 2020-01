Testiranje sistemov za izredne razmere uspešno

Z enodnevno zamudo, ko jim jim je predvideni načrt pokvarilo slabo vreme , sta Nasa in SpaceX pod streho spravila še zadnji ključni test preden v kapsuli za človeško posadko v vesolje poletita astronavtainTako imenovan crew dragon (v prevodu zmaj za človeško posadko) je danes prestal testiranje sistemov v izrednih razmerah, če bi se raketa okvarila med letom. Gre za izjemno pomembne sisteme, ki odločajo o življenju in smrti. (Oktobra 2018 se je zgodila nesreča sojuza, v katerem sta proti vesolju potovala ruski kozmonavt in ameriški astronavt.) ​Glede na videno, je potekalo vse po načrtih. Raketa falcon 9 je vzletela brez posebnosti, dobro minuto po vzletu pa so se načrtno sprožili sistemi za izredno situacijo.Na kapsuli so se prižagali posebni superdraco motorji, ki so jo varno odnesli stran, prva stopnja rakete pa je eksplodirala. Kapsula je nato v naslednjih minutah z lastnim pogonom uspela doseči pravo smer za pristanek.Najprej sta se odprli pomožni padali, ki sta kapsulo nekoliko upočasnili, nato so se odprla še štiri glavna padala in kapsula je nežno pljusknila v Atlantski Ocean.Od izstrelitve do pristanka je minilo okoli deset minut. Nemudoma so se proti kapsuli napotile Spacexove ekipe, da bi iz vode potegnile kapsulo, ob tem je tekla tudi reševalna vaja ameriške vojske, ki bi v takem primeru reševala posadko.Zdaj podjetje čaka podrobna analiza vseh zbranih podatkov, polet z astronavtoma na krovu po napovedih sledi čez nekaj mesecev.SpaceX, kot tudi druga vesoljska podjetja in agencije, pravzaprav ničesar ne prepuščajo naključjem. Zmaja načrtujejo tako, da bo eno najvarnejših plovil na svetu. Opravili so že več kot 700 testiranj motrojev superdraco. Že maja 2015 so opravili tako imenovani test za odlet v primeru nesreče na izstrelitveni ploščadi, lani spomladi je kapsula tudi že uspešno poletela do Mednarodne vesoljske postaje Poleg Spacexa kapsulo za človeško posadko razvija še Boeing, ki se jim je testni polet do postaje decembra lani ponesrečil. Zaradi napačnega sistemskega časa je bil namreč starliner prenizko, da bi se pravilno utiril v orbito za srečanje s postajo. Po dveh dnevih kroženja okoli Zemlje je nato Boeingovi kapsuli uspel pristanek na trdnih tleh Astronavti zdaj v vesolje letijo le z ruskimi sojuzi, ki prav tako pristajajo na trdnih tleh. Tudi pri Spacexu so sprva načrtovali takšno pristajanje, a so se nato (za zdaj) odločili za vodne pristanke.