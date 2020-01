Težave s padali preteklost?

Evropska vesoljska agencija (Esa) je v zadnjih dneh prejšnjega leta sporočila, da so nova testiranja padal za pristajanje na Marsu obetavna.Esa je imela namreč veliko težav pri enem izmed ključnih delov odprave , saj so se padala trgala. Na pomoč so ji priskočili strokovnjaki pri Nasi.Izkazalo se je, da je težava v vreči, v kateri so padala spravljena, preden se odprejo. Pri pristajanju na rdečem planetu napak ne sme biti. V šestih minutah mora plovilo upočasniti z okoli 21.000 kilometrov na uro na nekaj kilometrov na uro, da je pristanek s pomočjo notranjih motorjev nežen.Pri odpravi ExoMars 2020, ki je sestavljena z evropskega roverja Rosalind Franklin in ruske platforme Kazačok, uporabljajo dve padali, prvo ima premer 15 metrov, drugo 35, ki je tudi največje kadarkoli uporabljeno pri pristajanju na Marsu.V sodelovanju z Naso so tako zdaj popravili vrečo, da je ob odprtju padal manj trenja. Pri testiranju sprostitve padala iz vreče pri hitrosti 200 kilometrov na uro večjih težav ni bilo. Bodo pa morali opraviti dodatna testiranja.​Esa, pa tudi Nasa s svojo misijo Mars 2020, hiti, da bo vse nared za izstrelitev v obdobju med 26. julijem in 11. avgustom, ki je ugodno za potovanje na Mars.