V zadnjem času je bilo praktično nemogoče zgrešiti kratico GTA, tudi če videoiger sami že dolgo nismo povohali. Letošnja jesen se je namreč odvila v mrzličnem pričakovanju najnovejšega dela ene najbolj znanih in hkrati razvpitih znamk v igričarski industriji, ki je že davno prebila meje dnevnih sob in se naselila v popkulturnem mainstreamu. Izvirni Grand Theft Auto je prispel leta 1997 in v skoraj treh desetletjih je ta serija akcijsko-pustolovskih iger nanizala osem osrednjih delov; poleg šestih oštevilčenih še dva brez cifre; to sta Vice City in San Andreas. Prav Vice City je pravzaprav dušni predhodnik najnovejšega GTA6, saj se dogaja v istoimenskem fiktivnem mestu, povzetem po floridskem Miamiju. Gre za eno najbolj pričakovanih iger v zgodovini. FOTO: Marco Bello/AFP GTA VI je označen ...