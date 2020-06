FOTO:Tiha breztežnost nagrada za stresno pot

Na sliki je raketoplan Atlantis med še zadnjim pristajanjem 21. julija 2011. FOTO: Joe Skipper Reuters

Vibracije v drugem delu poleta

Prvo stopnjo falcona 9 so že pripeljali v pristanišče. FOTO: Spacex

Varnost tokrat na prvem mestu

SpaceX je Ameriki prinesel novo povezavo posadke z veseoljem. FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP

Klic domov in zastava



Prvi operativni polet

»Miren polet prve stopnje in nekoliko bolj grob druge stopnje.« Takšen je povzetek primerjave poleta novega dragona z upokojenimi raketoplani. Prvo zasebno plovilo za prevoz posadke podjetja SpaceX je po sobotni uspešni izstrelitvi , 19-urnem kroženju v orbiti in natančnem parkiranju varno in brez večjih težav pripeljalo astronavtaindo mednarodne vesoljske postaje (ISS).Ekipe že opravljajo analizo testnega poleta demo 2, ki je nujna, preden bodo Američani znova lahko uvedli redno povezavo z vesoljem. Te nimajo vse od leta 2011, ko so z zadnjim pristankom plovila Atlantis upokojili vesoljska letala.Astronavta, ki jima ISS ni tuja, saj sta jo že obiskala, se zdaj navajata na delo v najvišjem laboratoriju, ki kroži 400 kilometrov nad nami. Ob tem bo do konca odprave njuna naloga tudi preizkušanje sistemov novega vesoljskega plovila, ki sta ga poimenovala Endeavour. Ekipo na postaji, astronavtain kozmonavtain, sta že podučila o protokolih in delovanju v primeru izrednih razmer.Še vedno ni znano, koliko časa bosta Hurley in Behnken pomagala kolegom pri vzdrževalnih in znanstvenih opravilih. Predvidoma bosta na postaji preživela najmanj en in največ štiri mesece. Po tem času bi namreč solarni paneli zaradi vplivov sevanja lahko začeli delovati slabše.Hurley in Behnken sta veterana vesoljskih poletov, saj sta oba opravila dva poleta z leta 2011 upokojenimi vesoljskimi letali. Oba sta prvič letela z raketoplanom Endeavour, od tod tudi zamisel za ime, ki pomeni prizadevanje.Zaradi teh izkušenj vprašanja o primerjavah sicer že po videzu in tehnologiji neprimerljivih plovil niso bila presenečenje. Oba je, kot sta povedala, presenetilo tresenje v drugem delu poleta po odcepitvi glavnega dela rakete, ki je nekaj minuta kasneje uspešno pristala na morski ploščadi.»Popolnoma drugačen občutek kot pri raketoplanu. Zanimivo se bo pogovoriti s Spacexovimi inženirji o morebitnem izvoru vibracij na drugi stopnji,« je dejal Hurley. Najprej sta bila navdušena nad potisno močjo rakete falcon 9, ki je kapsulo ponesla s ploščadi do višine približno 80 kilometrov. Pri tem sta spomnila, da so imeli raketoplani dva motorja na trdno gorivo, ki sta v prvem delu leta povzročala več tresljajev, po odcepitvi od prve stopnje pa je bil polet miren in tih. Pri tokratnem poletu sta pričakovala nekaj podobnega, a je dragon »pihal in puhal« vse do orbite, je povedal Behnken.Motorji druge stopnje so se prižgali nekaj sekund po ločitvi prve stopnje in astronavta sta to dobro občutila. »Zdelo se mi je, kot da zelo hitro vozimo po makadamski cesti,« je opisal Hurley, a dodal, da občutek ni bil neprijeten, bolj je šlo za zavedanje, da imata pod seboj močan motor.Toda po vsem tem je sledila popolna tišina ob spajanju s pristajališčem na modulu Harmony na ISS. »Pristajanja nisva čutila, tako nežno je bilo. To me je zelo presenetilo,« je povedal Hurley.Raketoplani so bili podobni letalu, tudi pristajali so v tej maniri, dragon pa je po zasnovi podoben kapsulam iz časa apollov in ruskim sojuzom. A le navzven, kajti v notranjosti je vse polno sodobne tehnologije, zaslonov na dotik, za novo plovilo so pri Spacexu izdelali tudi nove skafandre, sedeži, ki jih je lahko v plovilu sedem, so oblikovani po telesu astronavtov.Direktor Spacexaje v preteklih intervjujih poudarjal kombinacijo vrhunske tehnologije in privlačnega videza. Pri Nasi je bila večina zahtev v zvezi s plovilom povezana z varnostjo in prav ta komponenta je v primerjavi z raketoplani ena največjih odlik dragona: opremljen je z osmimi motorji​ superdraco, ki omogočajo hiter odlet plovila ob težavah s pogonsko raketo. Raketoplani takšnega varovala niso imeli, čeprav bi ga v dveh primerih potrebovali.Po snidenju z ekipo na ISS ter protokolih in čestitkah najvišjih predstavnikov Nase je Behnken, kot je povedal na tiskovni konferenci, komaj čakal, da pokliče domov. »Kar nekaj časa je minilo od moje zadnje izstrelitve, zdaj imam tudi sina, šestletnega Theodorja, ki je to gledal prvič. Hotel sem izvedeti, kako je vse doživel. Zame je bilo čudovito,« je pojasnil in dodal, da je le s težavo dečku razložil, da pravzaprav ne ve, kdaj se bo vrnil domov. A mu je za to vseeno, »ker se veseli predvsem tega, da bomo dobili psa, ko se vrnem«, je pristavil v smehu.Deček bo torej dobil hišnega ljubljenčka, ameriški nacionalni ponos pa je dobil obliž na leta zevajočo rano, saj je bila Nasa pri poletih na ISS odvisna od zanesljive ruske tehnologije. Tako je marsikoga zanimalo, ali sta astronavta že dobila v roke ameriško zastavo, ki jo je na vesoljski postaji pustila zadnja posadka, ki je vzletela iz Kennedyjevega vesoljskega centra – to je bil let raketoplana STS-135 julija 2011, na katerem je bil pilot Hurley. Zastava je sicer potovala že s prvo posadko raketoplana STS -1 leta 1981. Zastavo je posadka na ISS pustila kot štafetno palico naslednji, ki bo vzletela z ameriškega ozemlja.»Bistveno je, da ZDA spet lahko pošiljajo astronavte v vesolje z ameriških tal, in zastava je simbol tega,« je dejal Hurley. »Chris Cassidy nama jo je pripravil prav tam, kjer smo jo pred devetimi leti pustili, zraven pa je dal listek s sporočilom: Posadka dragona, ne pozabite vzeti.«​Zastava bo menda naslednjič potovala v vesolje, ko bo Nasa naredila nov »veliki korak«, torej z odpravo Artemis II, ko nameravajo s posadko pristati na Luni. Tokrat pa se bo poleg zastave na Zemljo vrnil tudi plišasti planet Zemlja , ki je na ISS pripotoval na lanskem testnem poletu kapsule demo 1. Igrače tradicionalno uporabljajo kot indikator mikrogravitacije in jih pustijo lebdeti po kabini, ko plovilo doseže breztežnostni prostor. Na tokratnem testu se je v tej vlogi izkazal bleščeči dinozaver Tremor.Na posnetku sta vidni obe plišasti igrači, Behnken pa razlaga simboliko mozaika več tisoč fotografij letošnjih ameriških maturantov. Spomnil je, da bi pandemija nas lahko spomnila, da smo vsi na istem:Če bo nadaljevanje odprave potekalo brez zapletov in bosta varna tudi vrnitev in pristanek s padali v morju, bi lahko že mesec dni pozneje sledil prvi operativni polet s štirimi astronavti, Nasinimi Victorjem Gloverjem, Michaelom Hopkinsom in Shannon Walker in japonskim astronavtom Soičijem Nogučijem. To bi se lahko zgodilo že 30. avgusta.Kapsulo Endeavour bodo pri Spacexu morda uporabili za tovorne odprave na ISS, za zdaj ne načrtujejo večkratne uporabe za posadko, vendar se to v prihodnjih letih utegne spremeniti.