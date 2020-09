Tiktok v ZDA prepovedan že od nedelje?

Aplikaciji Tiktok in Wechat bosta od nedelje v ZDA prepovedana, da bi si ju lahko uporabniki prenesli na svojo mobilno napravo. Razen če se ameriški predsednik Donald Trump ne premisli in v zadnji minuti sklene dogovor. Ameriški trgovinski urad je, kot poroča BBC, sporočil, da ameriški uporabniki z nobene platforme ne bodo mogli prenesti za Trumpa spornih aplikacij, ki izvirata iz Kitajske. Trump obtožuje podjetji, da ogrožata ameriško nacionalno varnost in da posredujeta podatke kitajski vladi. Kitajska in obe podjetji to zanikata.



Tuji mediji še navajajo, da bo Wechat, aplikacija preko katere je možno tako pošiljanje sporočil kot plačevanje položnic, v ZDA od nedelje tudi že nedelujoč, Tiktok, omrežje za deljenje kratkih videoposnetkov, pa bo delal še do 12. novembra. Po tem datumu bi bil lahko prav tako povsem prepovedan.



V podjetju Tiktok so razočarani nad ukazom, sploh ker so po njihovih navedbah naredili že marsikaj, da bi zagotovili večjo transparentnost. Prepoved trgovinskega urada sledi Trumpovi odločbi, ki jo je podpisal avgusta in je ameriškim podjetjem dal 45 dni časa, da prenehajo sodelovati z omenjenima kitajskima podjetjema. Tuji mediji še navajajo, da bi se Tiktok lahko rešil pred prepovedjo, če bo Trump odobril posel med ameriškim podjetjem Oracle, ki je pripravljen odkupiti ameriški del Tiktoka. BBC navaja, da bo Trump posel pregledal še pred nedeljo.