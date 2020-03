Tiktokov algoritem, ki kravžlja živce

Giselle Ugarte na tiktoku med drugim deli nasvete, kako ustvarjati vsebine. FOTO: Tiktok/@mediabridgegiselle

»Tiktok noče, da vam postane dolgčas«

Pomembno je uporabiti pravi ključnik



Na strani For you ima večina posnetkov ključnik foryoupage ali fyp, s čimer ustvarjalci nameravajo dodatno zagotoviti, da se bo njihov posnetek uvrstil na omenjeno stran. A ker tiktok v vsakem primeru posnetek tja pošlje (razlika je le v tem, da nekatere pokaže širši množici, večino pa najprej manjši skupini), se pojavlja vprašanje, ali je uporaba takšnega ključnika smiselna. Bolj pomembno je, da ustvarjalec uporabi ali ključnike, ki so trenutno priljubljeni (če želi, denimo, poskusiti uspeti prek nekega priljubljenega trenda), ali pa ključnike, ki so pomembni za njegovo ciljno skupino.



Denimo, da ustvarjalec posname video o padcu meteorita na slovenska tla . V tem primeru je bolje, da kot ključnike uporabi besede meteorit, vesolje in znanost, saj bo s tem laže dosegel tiste, ki jih takšna vsebina zanima. Za take uporabnike je tudi bolj verjetno, da bodo posnetek pogledali do konca, ga všečkali ali začeli slediti ustvarjalcu.

Spremembe zagotovo niso naključne

Napake, ki lahko vplivajo na to, da se posnetek slabše odreže na strani For you



Pretemni posnetki: če tiktok ne ve, kaj se dogaja na posnetku, ne bo tvegal in ga podprl, saj je na njem lahko kaj spornega.



Preslab zvok: če človek na posnetku, denimo, momlja, govori pretiho, ga ne razumemo ali če je okolica prehrupna, je to slaba uporabniška izkušnja.



Če ste premladi ali pa samo videti premladi: tudi če ste dovolj stari, da aplikacijo uporabljate, je možno, da je tiktok profil označil za takšnega, ki pripada premladi osebi, in ga zato ne želi deliti med širšo množico.



V pravilih uporabe tiktoka, ki veljajo za Evropsko unijo in tako tudi Slovenijo, piše, da mora biti uporabnik starejši od 13 let. Poleg tega morajo imeti stari od 13 do 18 let za uporabo dovoljenje staršev. Ni pojasnjeno, kako preverjajo, ali uporabniki ta pravila v resnici upoštevajo.



»Kaj se dogaja? Zakaj nimam ogledov?« Tako bi v dve vprašanji lahko strnili posnetke, ki se na družbenem omrežju tiktok v zadnjem mesecu množijo. Družbeno omrežje, za katero je veljalo, da je algoritem prijazen oziroma tak, da uporabniku omogoča dobro vidnost in da njegova vsebina lahko doseže več tisoč ogledov (in to brez visokega števila sledilcev), se je – vsaj tako trdijo uporabniki – v zadnjem času spremenilo. Na tako imenovani strani For You ni več tako lahko uspeti. Številni, ki so še jeseni imeli na svojih posnetkih, denimo, 20.000 ogledov, so zdaj lahko pristali pri 100 ogledih na posnetek. Toda, ali se je v resnici kaj spremenilo?Očitno je, da je bil v zadnjih mesecih naval novih uporabnikov res velik, da se je pridružilo veliko slavnih oseb in vplivnežev in da je tudi tiktok začel favorizirati določene uporabnike oziroma vsebine. A ameriška marketinška strokovnjakinja, ki svoje nasvete deli tudi na tiktoku, meni, da se algoritem v resnici ni spremenil. »Več ljudi, ki uporabljajo platformo, pomeni, da se mora posameznik bolj potruditi za kakovost vsebine,« pove za Delo.Po njenem je tiktokov algoritem poseben zaradi treh stvari. Prvič, pozoren je na to, kdo najdlje gleda ustvarjalčevo vsebino in profil. Tudi če gledalec ustvarjalcu ne začne slediti ali ne všečka posnetka, algoritem vseeno upošteva to pozornost, kar tudi manjšim ustvarjalcem omogoča, da začnejo rasti. Drugič, tiktok video najprej uvrsti na stran For You in ne na stran, kjer uporabniki lahko gledajo le posnetke ustvarjalcev, ki jim že sledijo. Tretjič, video »živi« več kot 24 ali 48 ur.Torej drugače, kot smo navajeni pri facebooku ali instagramu. Če uporabniki gledajo ali všečkajo vsebino ustvarjalca, bo tiktok video večkrat »prebudil« in ga vnovič poslal na stran For You. »To pomeni, da posnetek lahko postane viralen tudi več dni ali več mesecev po tem, ko je bil objavljen,« pojasni Ugartejeva., lastnica marketinške agencije MG Empower s sedežem v Londonu, je v pogovoru za Delo opozorila še na en pomemben vidik, ki prav tako vpliva na uspešnost posnetka na strani For You. »Tiktok noče, da vam postane dolgčas.« Ko ustvarjalec objavi posnetek, je ta najprej na strani For You prikazan med nekaj že zelo priljubljenimi posnetki. In potem v igro pride algoritem, ki beleži, koliko časa je nekdo gledal video, koliko je bilo všečkov, novih sledilcev, vse to pa posnetku dviguje ceno. »Z drugimi besedami, posnetek, ki bi v enem dnevu dobil 40 odstotkov več všečkov, bo videlo več ljudi,« pojasni in doda, da številni uporabniki komentirajo, da jim število ogledov ali všečkov raste v valovih in ni ustaljeno.Sogovornici sicer ne oporekata uporabnikom, ki opažajo, da če igraš po pravilih tiktoka, te ima to družbeno omrežje preprosto raje. Torej, če uporabljaš ključnike in zvoke, ki so viralni, če sodeluješ v izzivih ali pa tvojo vsebino sestavljajo priljubljeni plesi. Ne nazadnje tiktok vsebuje zavihek »odkrij«, kjer uporabniki lahko vidijo, katera vsebina je trenutno najbolj priljubljena. »Mislim, da je uporaba tega dober način, kako dobiti nove gledalce, a da bi ustvarjalec res razvil odnos s svojimi sledilci, mora zagotovo biti izviren. Mora izstopati,« pove Ugartejeva. Doda, da je to pomembno tudi z marketinškega vidika, denimo, če nekdo želi zgraditi znamko – pomembna je avtentičnost.Tiktok postaja resen igralec tudi na področju marketinga, zato je razumevanje njegovega algoritma še toliko bolj pomembno. »Skoraj vse naše stranke so v zadnjem času pokazale resno zanimanje za tiktok, pa naj gre za take, ki so ga že vključile v svojo marketinško strategijo, ali pa za take, ki še vedno s previdnostjo spremljajo to platformo,« razkrije Maira Genovese.Spremembe, ki se dogajajo na tiktoku, zagotovo niso naključne. Z videzom uporabnikovega profila tiktok postaja vse bolj podoben instagramu (velja namreč, da najbolj ogroža ravno to družbeno omrežje). Še vedno je zelo radodaren, kar zadeva deljenje vsebine, saj ga ne moti, da uporabnik vsebino s tiktoka hitro lahko deli na druga družbena omrežja, je pa v zadnjem času ločene ikone na profilu posameznika, ki so vodile na različna družbena omrežja, združil v eno.Vse skupaj gre v smeri, da bo tudi tiktok omogočal ustvarjalcem, da s svojo vsebino bolj kot doslej tudi zaslužijo. »Nekateri uporabniki že imajo lahko povezave v opisu, med določenimi vplivneži testirajo tudi možnost povezave 'povleci gor',« pove Genovesejeva. Če bi to postali tudi stalni funkciji, dostopni širši množici ustvarjalcev, bi tiktokova vrednost samo še zrasla.