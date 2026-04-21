  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Tim Cook se poslavlja – kdo bo novi šef Appla?

    Pod Cookovim vodstvom je Apple postal prvo javno trgovano podjetje, ki je doseglo vrednost enega bilijona dolarjev.
    Čeprav so mnogi dvomili, da bi lahko kdorkoli zapolnil mesto legendarnega Steva Jobsa, je Tim Cook iz Appla ustvaril trpežno, finančno skoraj nedotakljivo podjetje. FOTO: Jason Reed/Reuters
    Galerija
    Ma. J.
    21. 4. 2026 | 08:58
    21. 4. 2026 | 11:34
    6:47
    A+A-

    Tim Cook se po 15 letih poslavlja z mesta izvršnega direktorja tehnološkega giganta Apple. Podjetje je pod Cookom zanetilo revolucijo pametnih telefonov in postalo eno najdonosnejših podjetij na svetu. Apple je v dobrem desetletju povečal dobiček za več kot 3,6 bilijona dolarjev.

    image_alt
    Ali Tim Cook lahko prepreči, da Apple doleti enaka usoda kot Nokio?

    Cook se je Applu pridružil že leta 1998, ko je skrbel za globalno prodajo in operacije. Leta 2009 je postopoma začel upravljati dnevne operacije, medtem ko je takratni soustanovitelj legendarnega podjetja Steve Jobs okreval zaradi raka trebušne slinavke. Leta 2011, le nekaj mesecev pred Jobsovo smrtjo, je Cook prevzel Applovo vodilno mesto.

    Čeprav je nasledil enega najbolj karizmatičnih in vplivnih voditeljev v tehnološki zgodovini, se je že prej uspešno podjetje pod Cookom razcvetelo. Na trgu so se uveljavili dobro zasnovani, visokokakovostni tehnološki izdelki, kot so iphone, ipad in računalniki mac, predstavili pa so tudi nove izdelke, denimo pametno uro apple in slušalke airpods. Lansirali so storitve, med njimi apple pay, apple TV in apple music, izdelke pa med seboj povezali z lastno programsko opremo, na primer MacOS in iOS.

    Cook se je poleg poslovnega uspeha v zgodovino zapisal tudi kot pomemben predstavnik skupnosti LGBTQIA+. Leta 2014 je namreč objavil osebni esej, kjer je javno povedal, da je homoseksualec. Ko se je z Applom uvrstil na lestvico najuspešnejših podjetij Fortune 500, ki jo vsako leto sestavlja revija Fortune, je postal prvi izvršni direktor na lestvici, ki je javno razkril svojo homoseksualnost.

    Finančni uspeh na ramenih poceni delovne sile

    Pod Cookovim vodstvom je Apple postal prvo javno trgovano podjetje, ki je doseglo vrednost enega bilijona dolarjev. Leta 2011 je bilo podjetje vredno okoli 350 milijard dolarjev, danes pa približno štiri bilijone dolarjev. Cook finančni uspeh večinoma dolguje tudi uspešnemu vodenju mednarodne dobavne verige, ki izkorišča poceni delovno silo tovarn na Kitajskem; tam namreč proizvajajo ključne dele za izdelavo računalnikov mac, ipodov, iphonov, ipadov in nekaterih drugih izdelkov, poroča AP.

    Da bi se izognil stroškom carin uvoza s Kitajske, se je Tim Cook zaobljubil, da bo ZDA namenil 600 milijard dolarjev v Trumpovem drugem mandatu. FOTO: Shawn Thew/AFP

    Ko je ameriški predsednik Donald Trump v prve mandatu v Beli hiši uvedel carine na uvoz izdelkov s Kitajske, se je moral Cook izkazati tudi v diplomatskih vodah. Trumpa je prepričal, da je iz carin izključil številne Applove izdelke, v zamenjavo pa obljubil, da bo podprl Trumpovo drugo administracijo s finančnim vložkom 600 milijard dolarjev. Predsednik v drugem mandatu še naprej vztraja, naj Apple proizvodnjo tehnoloških izdelkov preseli s Kitajske v ZDA in v carine na uvoz s Kitajske vključil Applove izdelke, a se je Cook carinam izognil, saj je izdelke najprej poslal s Kitajske v Indijo in nato iz Indije v ZDA, še poroča AP.

    Applovi izdelki, ki so spremenili naša življenja

    Pri Applu so razvili vrsto izdelkov, ki niso le sledili tehnološkim trendom, temveč so jih pogosto tudi ustvarjali. Z lansiranjem ipoda leta 2001 je Apple močno vplival na glasbeno industrijo. Naprava je omogočila shranjevanje in poslušanje več tisoč pesmi kar iz žepa.

    Leta 2007 je Apple predstavil morda svoj najpomembnejši izdelek, in sicer pametni telefon iphone. Naprava je združila funkcijo klasičnega telefona, internetnega brskalnika in predvajalnika glasbe v enem. Ključna novost je bil zaslon na dotik z večtočkovnim upravljanjem, ki je spremenil način interakcije z napravami. Skupaj s trgovino aplikacij so pri podjetju ustvarili povsem nov digitalni ekosistem, ki danes omogoča vse od komunikacije in navigacije do bančništva in dela na daljavo.

    Računalniki mac, zlasti od modela macintosh naprej, so popularizirali grafični uporabniški vmesnik in uporabo miške. Leta 2010 je ipad zapolnil vrzel med pametnim telefonom in računalnikom ter omogočil enostavno uporabo aplikacij in gledanja vsebin ter omogočil delo na poti.

    Z razvojem pametne tablice so pri podjetju Apple med drugim spremenili način dela in gledanja vsebin. FOTO: Justin Sullivan/AFP
    Kdo bo novi šef?

    65-letni Cook bo s 1. septembrom 2026 mesto izvršnega direktorja predal vodji inženiringa strojne opreme pri Applu Johnu Ternusu, sam pa bo pri podjetju ostal v vlogi člana upravnega odbora. Podobno sta storila tudi nekdanji šef Amazona Jeff Bezos in vodja Netflixa Reed Hastings.

    »Največji privilegij mojega življenja je bil, da sem bil izvršni direktor Appla in da so mi zaupali vodenje tako izjemnega podjetja. Apple imam rad z vsem svojim bitjem in hvaležen sem, da sem imel priložnost delati z ekipo tako domiselnih, inovativnih, ustvarjalnih in globoko ljubečih ljudi,« je dejal Cook v izjavi ob oznanitvi odhoda z vodilnega položaja. 

    Ternus, ki je leta 1997 na Univerzi v Pensilvaniji diplomiral iz strojnega inženirstva, je pri Applu že četrt stoletja, in sicer od leta 2001. Skozi leta je napredoval od člana ekipe za produktni dizajn do vodje strojne opreme. Leta 2021 je postal višji podpredsednik za strojno inženirstvo, kjer je nadzoroval razvoj ključnih izdelkov, kot so iphone, mac, ipad, apple watch in airpods. Njegovo delo je imelo pomembno vlogo pri rasti posameznih produktnih linij, zlasti pri ponovnem zagonu prodaje računalnikov mac in prehodu na lastne čipe apple silicon.

    Cooka bo po 15 letih na vodilnem položaju septembra zamenjal 50-letni strojni inženir John Ternus. FOTO: Reuters
    Pred prihodom k podjetju Apple je delal na področju razvoja tehnologij navidezne resničnosti. V podjetju velja za umirjenega, konsenznega voditelja in dobrega komunikatorja, ki nadaljuje bolj pragmatičen, operativno usmerjen slog vodenja, značilen za Cooka. Prevzem vodilnega mesta tehnološkega giganta prihaja v obdobju velikih sprememb v tehnološki industriji, zlasti zaradi razvoja umetne inteligence. Tuji analitiki poudarjajo, da bo moral Ternus kot novi direktor uravnotežiti Applovo tradicionalno moč v strojni opremi z novimi tehnološkimi izzivi in konkurenco na področju umetne inteligence.

    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Pirc Musar: Nihče ne uživa potrebne podpore za mandatarja

    Iz kabineta predsednice so sporočili, da se bodo posvetovanja še nadaljevala, kdaj, pa bodo še sporočili.
    20. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    »Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

    Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Obtožbe

    Marta Kos se brani z veliko molka

    Komisarka za širitev v evropskem parlamentu ni vsebinsko komentirala novih obtožb o sodelovanju s tajno službo v času Jugoslavije.
    Peter Žerjavič 20. 4. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ko nekomu pomagamo, so to zlati trenutki zmagoslavja« (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Zoran Đukić

    Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

    Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Mednarodna primerjava

    Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

    Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    E-mobilnost

    Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

    Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
    Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Zaposleni in umetna inteligenca

    Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

    Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
    Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Appletim cookSteve JobsJohn TernusZDADonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gledališki mag

    Tomaž Pandur, umetnik, ki je sanjal z odprtimi očmi

    V mariborski Umetnostni galeriji razstava ob deseti obletnici njegove smrti.
    Vesna Milek 21. 4. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Hrana

    Lobnik: Šole naj uredijo prehrano upoštevajoč veroizpoved in prepričanja

    V priporočilu je zagovornik opozoril, da je treba osebni okoliščini vere in prepričanja obravnavati enako kot osebno okoliščino zdravstvenega stanja.
    21. 4. 2026 | 11:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

    Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kam za prvomajske praznike v tujino?

    Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj v resnici določa ceno plina za gospodinjstva

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGLED

    Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo