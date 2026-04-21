Tim Cook se poslavlja – kdo bo novi šef Appla?

Tim Cook se po 15 letih poslavlja z mesta izvršnega direktorja tehnološkega giganta Apple. Podjetje je pod Cookom zanetilo revolucijo pametnih telefonov in postalo eno najdonosnejših podjetij na svetu. Apple je v dobrem desetletju povečal dobiček za več kot 3,6 bilijona dolarjev.

Cook se je Applu pridružil že leta 1998, ko je skrbel za globalno prodajo in operacije. Leta 2009 je postopoma začel upravljati dnevne operacije, medtem ko je takratni soustanovitelj legendarnega podjetja Steve Jobs okreval zaradi raka trebušne slinavke. Leta 2011, le nekaj mesecev pred Jobsovo smrtjo, je Cook prevzel Applovo vodilno mesto.

Čeprav je nasledil enega najbolj karizmatičnih in vplivnih voditeljev v tehnološki zgodovini, se je že prej uspešno podjetje pod Cookom razcvetelo. Na trgu so se uveljavili dobro zasnovani, visokokakovostni tehnološki izdelki, kot so iphone, ipad in računalniki mac, predstavili pa so tudi nove izdelke, denimo pametno uro apple in slušalke airpods. Lansirali so storitve, med njimi apple pay, apple TV in apple music, izdelke pa med seboj povezali z lastno programsko opremo, na primer MacOS in iOS.

Cook se je poleg poslovnega uspeha v zgodovino zapisal tudi kot pomemben predstavnik skupnosti LGBTQIA+. Leta 2014 je namreč objavil osebni esej, kjer je javno povedal, da je homoseksualec. Ko se je z Applom uvrstil na lestvico najuspešnejših podjetij Fortune 500, ki jo vsako leto sestavlja revija Fortune, je postal prvi izvršni direktor na lestvici, ki je javno razkril svojo homoseksualnost.

Finančni uspeh na ramenih poceni delovne sile

Pod Cookovim vodstvom je Apple postal prvo javno trgovano podjetje, ki je doseglo vrednost enega bilijona dolarjev. Leta 2011 je bilo podjetje vredno okoli 350 milijard dolarjev, danes pa približno štiri bilijone dolarjev. Cook finančni uspeh večinoma dolguje tudi uspešnemu vodenju mednarodne dobavne verige, ki izkorišča poceni delovno silo tovarn na Kitajskem; tam namreč proizvajajo ključne dele za izdelavo računalnikov mac, ipodov, iphonov, ipadov in nekaterih drugih izdelkov, poroča AP.

Da bi se izognil stroškom carin uvoza s Kitajske, se je Tim Cook zaobljubil, da bo ZDA namenil 600 milijard dolarjev v Trumpovem drugem mandatu.

Ko je ameriški predsednik Donald Trump v prve mandatu v Beli hiši uvedel carine na uvoz izdelkov s Kitajske, se je moral Cook izkazati tudi v diplomatskih vodah. Trumpa je prepričal, da je iz carin izključil številne Applove izdelke, v zamenjavo pa obljubil, da bo podprl Trumpovo drugo administracijo s finančnim vložkom 600 milijard dolarjev. Predsednik v drugem mandatu še naprej vztraja, naj Apple proizvodnjo tehnoloških izdelkov preseli s Kitajske v ZDA in v carine na uvoz s Kitajske vključil Applove izdelke, a se je Cook carinam izognil, saj je izdelke najprej poslal s Kitajske v Indijo in nato iz Indije v ZDA, še poroča AP.

Applovi izdelki, ki so spremenili naša življenja Pri Applu so razvili vrsto izdelkov, ki niso le sledili tehnološkim trendom, temveč so jih pogosto tudi ustvarjali. Z lansiranjem ipoda leta 2001 je Apple močno vplival na glasbeno industrijo. Naprava je omogočila shranjevanje in poslušanje več tisoč pesmi kar iz žepa. Leta 2007 je Apple predstavil morda svoj najpomembnejši izdelek, in sicer pametni telefon iphone. Naprava je združila funkcijo klasičnega telefona, internetnega brskalnika in predvajalnika glasbe v enem. Ključna novost je bil zaslon na dotik z večtočkovnim upravljanjem, ki je spremenil način interakcije z napravami. Skupaj s trgovino aplikacij so pri podjetju ustvarili povsem nov digitalni ekosistem, ki danes omogoča vse od komunikacije in navigacije do bančništva in dela na daljavo. Računalniki mac, zlasti od modela macintosh naprej, so popularizirali grafični uporabniški vmesnik in uporabo miške. Leta 2010 je ipad zapolnil vrzel med pametnim telefonom in računalnikom ter omogočil enostavno uporabo aplikacij in gledanja vsebin ter omogočil delo na poti.

Z razvojem pametne tablice so pri podjetju Apple med drugim spremenili način dela in gledanja vsebin. FOTO: Justin Sullivan/AFP

Kdo bo novi šef?

65-letni Cook bo s 1. septembrom 2026 mesto izvršnega direktorja predal vodji inženiringa strojne opreme pri Applu Johnu Ternusu, sam pa bo pri podjetju ostal v vlogi člana upravnega odbora. Podobno sta storila tudi nekdanji šef Amazona Jeff Bezos in vodja Netflixa Reed Hastings.

»Največji privilegij mojega življenja je bil, da sem bil izvršni direktor Appla in da so mi zaupali vodenje tako izjemnega podjetja. Apple imam rad z vsem svojim bitjem in hvaležen sem, da sem imel priložnost delati z ekipo tako domiselnih, inovativnih, ustvarjalnih in globoko ljubečih ljudi,« je dejal Cook v izjavi ob oznanitvi odhoda z vodilnega položaja.

Ternus, ki je leta 1997 na Univerzi v Pensilvaniji diplomiral iz strojnega inženirstva, je pri Applu že četrt stoletja, in sicer od leta 2001. Skozi leta je napredoval od člana ekipe za produktni dizajn do vodje strojne opreme. Leta 2021 je postal višji podpredsednik za strojno inženirstvo, kjer je nadzoroval razvoj ključnih izdelkov, kot so iphone, mac, ipad, apple watch in airpods. Njegovo delo je imelo pomembno vlogo pri rasti posameznih produktnih linij, zlasti pri ponovnem zagonu prodaje računalnikov mac in prehodu na lastne čipe apple silicon.

Cooka bo po 15 letih na vodilnem položaju septembra zamenjal 50-letni strojni inženir John Ternus. FOTO: Reuters

Pred prihodom k podjetju Apple je delal na področju razvoja tehnologij navidezne resničnosti. V podjetju velja za umirjenega, konsenznega voditelja in dobrega komunikatorja, ki nadaljuje bolj pragmatičen, operativno usmerjen slog vodenja, značilen za Cooka. Prevzem vodilnega mesta tehnološkega giganta prihaja v obdobju velikih sprememb v tehnološki industriji, zlasti zaradi razvoja umetne inteligence. Tuji analitiki poudarjajo, da bo moral Ternus kot novi direktor uravnotežiti Applovo tradicionalno moč v strojni opremi z novimi tehnološkimi izzivi in konkurenco na področju umetne inteligence.