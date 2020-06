FOTO:Titan hiti stran od Saturna, radarsko odkrivanje antičnih mest in izbira kozmonavtov

Titan zapušča svoj planet

Saturnova luna Titan. FOTO: NASA/JPL/Space Science Institute/Reuters

Radar je razkril starorimsko mesto

Radarski posnetki rimskega mesta Falerii Novi v Italiji. FOTO: L. Verdonck/Reuters

Arheologi so odkrili nekaj nenavadnih značilnosti mesta Falerii Novi v bližini Rima. FOTO: L. Verdonck/University of Cambridge/AFP



Na Roskozmos več kot 1400 prijav

Raketa sojuz FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Parker mimo Sonca pri Veneri

Dragon na ISS vsaj mesec ali dva

Bob Behnken in Doug Hurley FOTO: Nasa

Tako kot se naša luna vsako leto nekoliko odmakne od Zemlje, to počnejo tudi lune nekaterih drugih planetov. Pri naši je pojav, zelo poenostavljeno, posledica lunine gravitacije: plimovanje zemeljskih oceanov namreč povzroča trenje, ki zavira kroženje planeta, zmanjšanje vrtilnega momenta pa povečuje hitrost kroženja lune, ki se zato oddaljuje. Naša se tako vsako leto oddalji za 3,8 centimetra.kar je stokrat več, kot so menili doslej. Znanstveniki predvidevajo, da je bil Titan, zdaj od planeta oddaljen 1,2 milijona kilometrov, nekoč precej bližje in da se je celoten sistem z več kot 80 lunami razširil precej hitro. Še nedavno so menili, da se lune, ki so bolj oddaljene od planeta, od njega oddaljujejo počasneje kot tiste, ki so mu bližje. Pred štirimi leti pa je astrofizik Jim Fuller opisal teorijo, da so stopnje oddaljevanja lahko podobne, saj se lune ujamejo v različne vzorce kroženja, na katere poplesavanje planeta različno vpliva. Fuller, soavtor nove študije, je pojasnil, da bi lahko interakcije med planetom in njegovimi lunami, ki so jih ugotovili na podlagi podatkov sonde Cassini, veljale tudi v drugih podobnih planetarnih in celo zvezdnih sistemih.Z naprednim radarjem, ki prodre globoko pod površje, so odkrili starorimsko naselbino Falerii Novi v bližini Rima. Ekipi z univerz v Cambridgeu in Gentu sta na posnetkih razbrali kopališče, trg, tempelj in druge antične stavbe. Z radarjem, ki seže različno globoko, lahko arheologi proučujejo, kako se je mesto razvijalo, so objavili v študiji v reviji Antiquity.saj omogoča skeniranje v visoki ločljivosti in na območjih, kjer izkopavanja niti niso možna, ker je območje preveliko ali pa so arheološki ostanki stavb pod modernimi strukturami. Hkrati je tehnologija precej hitrejša od kopanja, ki zahteva veliko previdnosti. Le dvajset ur porabijo za skeniranje enega hektara.Mesto Falerii Novi je bilo veliko kot pol Pompejev in so ga naseljevali že leta 241 pred našim štetjem pa vse do leta 700. Bilo je nekoliko drugače postavljeno od drugih starorimskih mest, radar je odkril tudi cevi za vodo, ki niso bile položene le po ulicah, ampak pod samimi stavbami. To nakazuje načrtovanje gradnje, menijo. Najbolj pa so raziskovalce presenetile ogromne strukture na severu naselbine. Šlo je za spomenike, vendar natančnega pomena stavb ne poznajo.Lani je ruska vesoljska agencija odprla nov krog prijav za kandidate kozmonavte. Prejeli so 1404 prijave, a od tega je– 123 moških in 33 žensk. Po pregledanih 90 odstotkih prijav so na pogovor povabili 28 kandidatov, med njimi tri ženske.Prihodnji kozmonavti morajo biti ruski državljani, ne smejo biti starejši od 35 let, imeti morajo vsaj univerzitetno izobrazbo iz inženirstva ali druge naravoslovne smeri, dobrodošle pa so pilotske izkušnje ali izkušnje v vesoljski industriji, navajajo pri Roskozmosu. Marca je prijave sprejemala tudi Nasa, dobili so jih več kot 1200. Izbrane kandidate bodo predstavili prihodnje leto.Nasina solarna sonda Parker se je javila nadzornemu centru, potem ko je pred dnevi dosegla peti perihelij – točko, ko je bilaOd površja je bila oddaljena 18,6 milijona kilometrov, letela je s hitrostjo 393.042 kilometrov na uro. Tako je sonda znova porušila lastne rekorde glede hitrosti in oddaljenosti od Sonca, ki jih je postavila 29. januarja. V nadzornem centru Johnsa Hopkinsa so prejeli signal »status A«, to je najboljši od štirih signalov, ki jih lahko prejmejo, saj sporoča, da vsi instrumenti delujejo optimalno.Signal nadzorniki prejmejo po petih dneh tišine, ko stik zaradi bližine zvezde ni možen. Sonda je zdaj na poti proti Veneri, ki jo bo obletela 13. junija. Gre za tretji oblet, a prvi, ko sonda potuje od Sonca proti Veneri, ne obratno. Pri planetu bo pustila nekaj svoje energije in se zavihtela v orbito, ki jo bo usmerila še bliže Soncu. Parker bo nad Venero letel na višini 830 kilometrov. Peto opazovalno obdobje je za sondo najdaljše, saj ponavadi ob bližnjih obletih podatke zbira le 11 dni, tokrat pa jih že od 9. maja in jih bo vse do 28. junija. Podatki se bodo prenesli med junijem in sredino avgusta, javnosti jih bodo predstavili novembra.Nasa še ni sporočila, kdaj bosta astronavtainsklenila zgodovinsko odpravo, ko sta se z novim vesoljskim taksijem 31. maja pripeljala do mednarodne vesoljske postaje (ISS). Verjetno bo odprava trajala do avgusta, je povedal vršilec dolžnosti vodje Nasinih programov za polete posadk. Dolžine niso želeli določiti, dokler ne spoznajo delovanja dragona v vesolju, in ker vse poteka dobro, bi lahko posadka v vesolju ostala mesec ali dva, je povedal na seji ameriškega odbora za aeronavtiko in vesoljske tehnologije. Nasa načrtuje, da bi prvi operativni polet dragona potekal že 30. avgusta.Da bi uspešno analizirali vse podatke tokratnega testnega leta, bi moral dragon pristati vsaj kak mesec prej. O točnem datumu bo odločalo tudi vreme, saj v Mehiškem zalivu oziroma ob obali Floride ne sme biti preveč vetrovno. Dragon bo pristal s padali v vodi.