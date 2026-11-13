Tkalci znanstvenih festivalov in mednarodnega sodelovanja

Pred tremi desetletji so bili v Ljubljani s podpisom memoranduma postavljeni temelji slovensko-britanskega sodelovanja pri organiziranju vsakoletnih festivalov znanosti, kar je omogočilo dolgoročno izmenjavo znanja, izkušenj in odličnih komunikatorjev znanosti. Sodelovanje je kmalu preraslo okvir posameznih festivalov ter prispevalo tudi k širšemu evropskemu povezovanju organizatorjev prireditev, namenjenih približevanju znanosti javnosti. »Neposreden stik med znanstvenikom in javnostjo je izjemno pomemben, saj omogoča postavljanje vprašanj, razpravo, demonstracijo in osebno izkušnjo. Ne gre samo za posredovanje informacij, temveč za poglobitev razumevanja, kako znanost sploh prihaja do novih spoznanj. Prav zato mora komuniciranje znanosti ostati pomemben del znanstvene kulture,« poudarja ...