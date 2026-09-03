Magpie, prvi evropski lunarni rover

Evropska vesoljska agencija in podjetje ispace-Europe sta slovesno podpisala pogodbo za začetek gradnje roverja Magpie. Na površju Lune bo »misija za napredno geofiziko in raziskovanje polarnega ledu«, ki bo prvi lunarni rover Ese, pristala leta 2029.

Rover bo zasnovan za delovanje približno deset dni, raziskoval pa bo južni pol Lune, da bi zaznal in izmeril prisotnost vode in drugih hlapnih snovi ter analiziral geologijo pod površino Lune, so navedli pri Esi. Rover je opremljen z vrtalnikom, analizatorjem hlapnih snovi, radarjem in detektorjem nevtronov.

»Južni pol Lune je ključna destinacija za prihodnje raziskovanje. Z iskanjem vode in drugih hlapnih snovi bo Magpie zagotovil ključno znanje za naslednjo fazo trajnostnega raziskovanja Lune,« je dejal Daniel Neuenschwander, direktor za človeška in robotska raziskovanja pri Esi. Gre za prvo odpravo v programu Moon Explore, v katerem želijo razviti »ključne zmogljivosti na bolj prilagodljiv in učinkovit način«.

Misija po pojasnilih Ese združuje velikopotezne znanstvene in tehnološke cilje s hitrejšim in stroškovno učinkovitejšim razvojnim modelom. To bi omogočalo pogostejše odprave, ki pospešujejo inovacije in razvoj evropskih zmogljivosti za trajnostno prihodnost na Luni, navajajo pri Esi.

Esa je za glavnega izvajalca za izdelavo, razvoj in polet izbrala podjetje ispace-Europe, ki mu je za to namenil a 65 milijonov evrov. Vozilo Magpie (beseda magpie sicer v angleščini pomeni sraka) bo na Luno poletelo na krovu lunarnega pristajalnika ispace Mission 4.

Ispace Inc. je sicer japonsko podjetje, ki razvija robotska vesoljska plovila in druge tehnologije. Sedež podjetja je v Tokiu, ustanovitelj in izvršni direktor družbe je Takeši Hakamada. Do zdaj je ispace na Luno poslal odpravo Hakuto R1, in sicer decembra 2022. Na krovu pristajalnika je bil rover Rashid, a aprila 2023 je pristajalnik strmoglavil na površje.

Naslednja odprava Hakuto R2 je sledila januarja 2025 s pristajalnikom Resilience. Tudi s tem po pristanku niso vzpostavili stika.

»Magpie združuje nekatera vodilna evropska znanstvena in inženirska strokovna znanja okoli skupne ambicije za Luno. Ponosni smo, da skupaj z Eso vodimo ta konzorcij, ki združuje komercialno izvedbo z mednarodno znanostjo, hkrati pa gradi operativne zmogljivosti Evrope na površini Lune. Znanje in izkušnje, ki jih bomo pridobili v okviru projekta Magpie, bodo segale daleč onkraj te misije in pomagale postaviti temelje za prihodnje misije raziskovanja Lune po vsem svetu,« je, kot zapisano na spletni strani Ese, dejal Julien-Alexandre Lamamy, izvršni direktor podjetja ispace-Europe.