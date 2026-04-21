To je pravi televizor za zahtevne gledalce – in nogometne sodnike

Hisense je predstavil televizorje z napredno tehnologijo RGB mini led. Fifa jih je sprejela za uradne zaslone sistema VAR na svetovnem prvenstvu v nogometu.

Kitajski Hisense je pred dnevi na sedežu Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v švicarskem Zürichu predstavil novo serijo televizorjev RGB mini led za leto 2026, s čimer je poudaril ne le najnovejši napredek v tehnologiji televizijskih zaslonov, ampak tudi moč in zrelost dolgoletnega partnerstva s Fifo pred svetovnim prvenstvom v nogometu 2026. Še posebno težo dogodku je dala novica, da bodo Hisensovi novi televizorji na mundialu uradni zasloni za sodniške preglede posnetkov v sistemu VAR.– Nadgrajene diode Najnovejša generacija televizorjev RGB mini led prinaša opazne izboljšave v natančnosti barv, nadzoru svetlosti in reprodukciji podrobnosti. Medtem ko običajni mini led zasloni za osvetlitev uporabljajo miniaturne svetleče diode, ki oddajajo le belo barvo, imajo novi Hisensovi televizorji ...