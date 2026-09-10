Tresla se je gora, rodil se je iphone duo, prvi Applov prepogljivi telefon

Ameriški tehnološki gigant je spet naredil to, kar najbolje zna: vzel je že obstoječ izdelek, ga oblikoval v svojem elegantnem minimalističnem slogu, izpopolnil in nadgradil ter poslal na trg kot nekaj najnovejšega in najboljšega na svetu. Poglejmo najprej v preteklost: osebni računalniki so obstajali že prej, a apple II je bil prelomen za njihovo popularizacijo, računalniki tipa vse-v-enem tudi niso bili nekaj novega, a Apple jih je s serijo imac naredil za kulske, pametni telefoni brez fizične tipkovnice so tudi že obstajali, a iphone je sprožil revolucijo v svetu telefonov z zaslonom na dotik. Letos je to iphone duo, Applov prvi pametni telefon s prepogljivim zaslonom. Apple je v sredo v dvorani Steve Jobs Theater v kampusu Apple Park razkril svojo najnovejšo ponudbo pametnih naprav ...