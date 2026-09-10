Tresla se je gora, rodil se je iphone duo, prvi Applov prepogljivi telefon

Novi šef John Ternus je na svojem prvem veledogodku predstavil preklopni iphone duo in kamersko nadgrajeni iphone 18 pro, manjkale niso niti slušalke in ure.
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Novi izvršni direktor Appla John Ternus z novim iphonom duo po velikem dogodku na sedežu podjetja. FOTO: Karl Mondon/AFP
Ameriški tehnološki gigant je spet naredil to, kar najbolje zna: vzel je že obstoječ izdelek, ga oblikoval v svojem elegantnem minimalističnem slogu, izpopolnil in nadgradil ter poslal na trg kot nekaj najnovejšega in najboljšega na svetu.
Poglejmo najprej v preteklost: osebni računalniki so obstajali že prej, a apple II je bil prelomen za njihovo popularizacijo, računalniki tipa vse-v-enem tudi niso bili nekaj novega, a Apple jih je s serijo imac naredil za kulske, pametni telefoni brez fizične tipkovnice so tudi že obstajali, a iphone je sprožil revolucijo v svetu telefonov z zaslonom na dotik. Letos je to iphone duo, Applov prvi pametni telefon s prepogljivim zaslonom.
Apple je v sredo v dvorani Steve Jobs Theater v kampusu Apple Park razkril svojo najnovejšo ponudbo pametnih naprav ...
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