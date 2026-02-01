Trgi napovedi: med volitvami, vojnami in Jezusom

Bliskovit vzpon platform, na katerih je mogoče staviti na prihodnje dogodke, je nov odraz ihtavosti sodobnih ameriških finančnih trgov.

Na tržnici napovedi polymarket je 3. januarja ponoči po našem času, v urah tik pred ameriškim zajetjem venezuelskega voditelja Nicolása Madura, neznani uporabnik stavil skupno 34.000 dolarjev, da bo samodržec do konca meseca odstranjen s položaja. S pravilnim izidom je zaslužil dobrih 400.000 dolarjev. To je bila zgolj ena v nizu podobnih kontroverznih stav, ki so v zadnjem času spremljale odmevne mednarodne dogodke. Sredi oktobra je prav tako anonimen človek približno devet ur pred objavo, kdo prejme lansko Nobelovo nagrado za mir, začel na polymarketu odločno staviti na Marío Corino Machado, čeprav pred tem ni bila med ožjimi favoriti. S pravilno napovedjo je odnesel dobrih 50.000 dolarjev dobička. Tako ne bo presenetljiv podatek, da se na obeh največjih platformah za stave na prihodnje ...