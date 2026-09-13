Triglavski ledenik izginil. Kaj taljenje ledenikov pomeni za našo prihodnost?

Triglavskega ledenika ni več, saj je ostalo tik pod ostenjem Malega Triglava le še nekaj kosov ledu, pod Skuto je še vedno v enem, a manj kot pol hektarja velikem kosu in skoraj v celoti pod gruščem. Pospešeno se talijo tudi drugi ledeniki v Alpah, ki se segrevajo hitreje od globalnega povprečja; pa ledeniki v Himalaji, maso izgubljajo tudi ledene plošče v polarnih geografskih širinah. Gorski ledeniki so rezervoarji zamrznjene vode, ki so tesno povezani z okoliškimi ekosistemi. Njihovo taljenje ima pomembne družbene posledice, med drugim na vodne vire, povečujejo se tveganja za naravne nesreče, kakršni smo bili priča konec avgusta v Nepalu, nenazadnje taljenje prispeva tudi k dvigovanju morske gladine. Miha Pavšek FOTO: Jože Suhadolnik »Pod Triglavom je ledu za en manjši poltovornjak, ...