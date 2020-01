Trije slovenski strokovnjaki napoteni na delo v Evropsko vesoljsko agencijo

Slovenija ves čas nadgrajuje sodelovanje z Eso

Trenutno potekajo tudi postopki za sklenitev nadgrajenega pridružitvenega sporazuma z Eso ter priprava zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti. FOTO: Esa/Nasa



Kdo je srečna trojica?

Trije strokovnjaki iz Slovenije bodo za leto dni odšli na sekundiranje v center Evropske vesoljske agencije (Esa) v Noordwijk na Nizozemskem. Izbrana trojica prihaja iz podjetij oziroma institucij Cosylab in Balmar ter Instituta Jožef Stefan – Nordijski center Planica, so v izjavi za javnost zapisali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izbrani so bili v okviru izbirnega postopka Ese, ki se je zaključil decembra lani.Napoteni bodo v center ESA ESTEC (European Research and Technology Centre), v okviru katerega bodo delovali na področjih vsebin programov razvoja splošnih tehnologij (GSTP) ter človeških in robotskih raziskav (HRE), v okviru programskih sistemov in funkcionalne verifikacije, materialov in procesov ter človeških raziskav.»Verjamem, da napotitve slovenskih strokovnjakov v Eso pozitivno prispevajo k ugledu države ter so odlična priložnost za izmenjavo in nadgradnjo znanj ter za vzpostavitev novih poslovnih povezav,« je pri tem poudaril ministerin dodal: »Verjamem, da bodo prispevale tudi k nadaljnji krepitvi vesoljskega sektorja v Sloveniji. Cilj ministrstva namreč je, da se poveča vloga slovenskega gospodarstva tako v okviru Ese kot v globalnem vesoljskem sektorju, pri čemer je krepitev mednarodnega sodelovanja ključna.«Slovenija skladno s kompetencami in potenciali gospodarstva ter razvojno-raziskovalnih institucij ves čas nadgrajuje sodelovanje z Eso, so še zapisali. Od zasedanja Sveta Ese, ki je v ministrski zasedbi potekalo novembra leta 2019, Slovenija sodeluje v dveh novih programih. Poleg obstoječega sodelovanja v programu razvoja splošnih tehnologij (GSTP), programu za opazovanje Zemlje (EO) in znanstvenem programu Prodex je razvila sodelovanje tudi v programu »Future EO« ter programu za človeške in robotske raziskave (E3P).Na podlagi zadnjih je zdaj sodelovanje z ESO omogočeno tudi podjetjem in institucijam s področja prebojnih tehnologij, kjer je Slovenija v samem vrhu razvoja, kakor tudi podjetjem, ki se običajno ne ukvarjajo z vesoljem, a razvijajo inovativne tehnologije in produkte, kot so pogonski sistemi, senzorji, elektronika, 3D-tisk, robotika. Trenutno potekajo tudi postopki za sklenitev nadgrajenega pridružitvenega sporazuma z Eso ter priprava zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti.V podjetju Cosylab so se odločili za napotitev (secondment) strokovnjaka v okviru Ese, saj se zavedajo izjemnega doprinosa za dolgoročno poslovno sodelovanje z Eso, ki ga takšne napotitve predstavljajo.bo tako na Esinem oddelku ESTEC pridobival nova znanja in krepil sodelovanje med podjetjem in Eso ter nadaljeval delo na izjemno perspektivnem projektu, ki ga za Eso v podjetju izvajajo že od leta 2018.V celjskem podjetju Balmar, d. o. o., so se dogovorili, da na sekundiranje pošljejo. Svoje delo na Esi bo začel s prvim marcem letošnjega leta na oddelku za materiale in izdelovalne postopke TEC-MSP, ki spada pod okrilje oddelka za strojništvo. Med sekundiranjem bo nadaljeval tudi svoje raziskovalno delo, ki ga trenutno opravlja prek Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) v Ljubljani.Institut Jožef Stefan bo marca na enoletno sekundiranje v ESO napotil člana odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko dr., Slovenca irskega rodu, ki bo sodeloval v programu Ese za človeške in robotske raziskave.Poleg aktivnosti za vgraditev centrifuge za izvajanje raziskav na področju vesoljske fiziologije in medicine v Planiški laboratorij Instituta Jožef Stefan bo dr. McDonnell pomagal koordinirati raziskave v raziskovalnem centru Concordia na Antarktiki. Njegovo delo bo precej pripomoglo k razvoju in mednarodni uveljavitvi Planiškega laboratorija Instituta Jožef Stefan. Planiški laboratorij bo s tem postal eden od treh centrov v Evropi za vesoljsko fiziologijo in medicino.