FOTO:Trojica astronavtov znova vdihnila svež zrak in na koži začutila sončne žarke

Zemlja je znova postala dom za trojico astronavtov, ki so srečno pripotovali z Mednarodne vesoljske postaje (ISS).je tam preživel skoraj devet mesecev, njegova kolegainpa pol leta.Sojuz je pristal v puščavi v Kazahstanu nekaj čez 7. uro po našem času. Na kraju jih je pričakala zdravstvena ekipa, ameriška astronavta bosta predvidoma še danes odpotovala v Houston, kozmonavt pa v Zvezno mesto. Kapsula je pristala na boku, kar ni nič nenavadnega, so pojasnili pri Nasi. Sprejetje ekipe je potekalo ob strogih ukrepih zaradi koronavirusa, na kraju je bilo manj ljudi, vsi so nosili zaščitne maske.Po poročanju tujih medijev so bile zdravstvene ekipe v strogi karanteni, vsi so morali opraviti testiranja za prisotnost koronavirusa, da ne bi okužili prišlekov iz vesolja.»Težko bo ne objeti družine in prijateljev po skoraj sedmih mesecih,« je pred dnevi na postaji dejala Meirova. »Mislim, da se bomo na Zemlji počutila bolj izolirano kot tu. Tu smo zelo zaposleni in te izolacije ne čutim,« je še povedala.Člani posadke so bili po pristanku videti dobro razpoloženi in nasmejani, ko so po več mesecih znova dihali svež zrak, kožo pa so jim božali sončni žarki. Zdravstveni delavci so jim pomagali pri hoji oziroma so jih nesli do prevoznih sredstev, saj bodo astronavti nekaj časa potrebovali, da se znova navadijo težnosti.Poveljevanje postaji je z rok Skripočke prevzel ameriški astronavt Chris Cassidy, zanj je to že tretje bivanje na postaji, do oktobra bosta njej še kozmonavta Anatolij Ivanišin in Ivan Vagner , ki sta v vesolju prvič.Objemi ob slovesu, na tleh bo objemov manj:Na tla se je ekipa vrnila tudi s številnimi vzorci, med drugim vzorci krvi, sline in urina, da jih bodo znanstveniki preučili, kako mikrogravitacija vpliva na človeško telo. Začasni prebivalci postaje so sodelovali tudi v prehranskih študijah, da bi natančneje razumeli, kaj vpliva na njihov apetit in kako seveda pripraviti čim ustreznejšo hrano za daljše bivanje v vesolju.Odcepitev sojuza od postaje:Odprava 62 je sodelovala še pri študiji o vodi, kako se oblikujejo kapljice in kako bi to znanje lahko uporabili v industriji. Z majhnim elektronskim mikroskopom pa so analizirali sestavo delcev.Naslednje plovilo, ki se bo pripojilo ISS, bo servisni modul Zvezda, ki bo na postajo prispel predvidoma 24. aprila, Japonska pa izstrelitev tovorne kapsule načrtuje 20. maja. Konec maja po po napovedih na ISS prispel tudi prvo komercialno plovilo za prevoz posadke – Spacexov dragon, s katerim se bosta tja pripeljala astronavtainPot sojuza domov: