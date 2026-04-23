Trump po podaljšanju premirja ne odstopa od blokade

S posnetkom vkrcanja ameriških vojakov na iranski tanker pod sankcijami v Indijskem oceanu je Bela hiša naznanila zaostritev napada na Iran. »To niso bile ameriške ladje, to niso bile izraelske ladje,« je ob podobnih akcijah iranskih oblasti zamahnila z roko tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Medtem ko Pakistan še vedno čaka na vrnitev ameriških in iranskih pogajalcev, je bilo v Washingtonu na dnevnem redu nadaljevanje prvih pogajanj med Izraelom in Libanonom po več desetletjih. Na Cipru je rešitve za nemirno južno soseščino iskala Evropska unija.

Kritiki republikanskega predsednika Donalda Trumpa, med njimi številni demokrati, so po preteku še enega ameriškega ultimata Iranu že videli uresničevanje večkrat preizkušene teze s kratico Taco, po kateri »Trump vedno izgubi pogum«. Veliko Američanov še vedno misli, da je napad na Iran notranje- in zunanjepolitična katastrofa. Konservativni opazovalci, nasprotno, ugibajo o Trumpovem širšem načrtu za Bližnji vzhod in svet. Po njihovem Iran ni prebil ameriške blokade, temveč je ameriška vojska zavzela več iranskih tankerjev v Indijskem oceanu. Poleg tega je predsednik ukazal napad na vsako iransko ladjo, ki bi blizu Hormuške ožine nastavljala mine, kar bi lahko bil začetek ponovnega vojaškega obračunavanja med ameriško vojsko in tistim, kar je še ostalo od iranske mornarice. Trump je zatrdil, da bodo blokado nadaljevali do končnega dogovora z islamsko republiko. Pogoj za dogovor je obračun z iranskim jedrskim ­programom.