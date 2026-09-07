Trumpov krog in milijardni posel v BiH: plinovod in letališče Mostar

Ameriška družba AAFS Infrastructure and Energy v Mostarju načrtuje gradnjo podatkovnega centra z močjo 100 megavatov, vrednega približno 530 milijonov evrov. Projekt, če bo uresničen, bi bil eden največjih tehnoloških infrastrukturnih posegov v Bosni in Hercegovini.

Po poročanju portala Bljesak.info, ki povzema tudi portal Biznis.rs, je podatkovni center del širšega investicijskega načrta AAFS v BiH. Družba je že prej napovedala približno 1,5 milijarde evrov vlaganj v plinovod, tri plinske elektrarne ter projekte na letališčih v Sarajevu in Mostarju. Z novimi načrti bi skupna vrednost paketa presegla dve milijardi evrov oziroma približno 2,3 milijarde dolarjev.

Posebno mesto ima v načrtih Mostar

Posebno mesto ima v načrtih Mostar. Poleg podatkovnega centra želi AAFS povečati tudi vlaganje v letališče Mostar. Po besedah predstavnika družbe v BiH Amera Bekana naj bi se prvotno predvidena investicija s 50 milijonov evrov podvojila na 100 milijonov evrov. Denar bi namenili gradnji centra za vzdrževanje, popravila in remont letal, tako imenovanega MRO centra, namenjenega servisiranju manjših in ozkotrupnih letal.

Microsoft takole gradi enega od svojih podatkovnih centrov v ZDA. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Samo dva mostarska projekta – podatkovni center in vlaganje v letališče – bi bila tako po zdaj objavljenih načrtih vredna približno 630 milijonov evrov. Podatkovni center z močjo 100 MW ne bi bil manjši lokalni objekt, temveč projekt z velikimi energetskimi potrebami. Njegova izvedba bi bila zato tesno povezana z razpoložljivostjo električne energije, zanesljivostjo oskrbe in drugo spremljajočo infrastrukturo.

Načrti že sprožajo odpor dela javnosti. Del Mostarčanov je sprožil spletno peticijo z naslovom »Zaustaviti gradnjo data centra v Mostarju!«, s katero nasprotuje napovedani gradnji. AAFS naj bi financiranje iskal prek ameriških razvojnih institucij, predvsem Export-Import Bank of the United States in U.S. International Development Finance Corporation, pa tudi prek mednarodnih skladov.

Plinovod in tri plinske elektrarne

Družbo povezujejo z osebami iz političnega kroga ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med ustanovitelji naj bi bila Jesse Binnall, nekdanji Trumpov odvetnik, in Joseph Flynn, brat nekdanjega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna.

Širši načrt AAFS v BiH vključuje plinovod, tri plinske elektrarne, projekte na dveh letališčih, MRO center in podatkovni center v Mostarju. Za zdaj pa gre še vedno za napovedane investicije, katerih izvedba bo odvisna od financiranja, dovoljenj, postopkov in lokalnih soglasij – tudi zato, ker se je odpor proti projektu začel še pred prvimi lopatami.