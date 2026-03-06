Trumpove sankcije naj bi Huawei pokopale, zgodilo pa se je nasprotno

Kitajski velikan je padel, nato pa v tišini zgradil tehnološko samozadostnost. Zdaj na domačem trgu spet prehiteva Apple, globalno pa se vrača med največje.

Kitajski telekomunikacijski velikan Huawei je bil maja 2019, preden je Donald Trump v svojem prvem mandatu s predsedniškim ukazom ameriškim podjetjem prepovedal sodelovati z družbami, ki »ogrožajo nacionalno varnost ZDA«, na dobri poti, da bi postal največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu in s tega položaja izrinil južnokorejski Samsung, potem ko je sredi leta 2018 prehitel ameriški Apple. Leta 2019 je kljub ameriški prepovedi še prodal rekordnih 240 milijonov pametnih telefonov, a nato je prodaja začela padati. Leta 2020 je prodal 189 milijonov telefonov, naslednje leto je zdrsnil že na šesto mesto svetovne lestvice, pri čemer je samo prodaja v Evropi upadla za 90 odstotkov, Huawei pa je imel tam manj kot odstotni delež. Leta 2022 je po svetu prodal samo 20 milijonov ...