Trumpovo maščevanje podjetju Anthropic nezakonito

Ameriško zvezno sodišče je razsodilo, da so sankcije, ki jih je februarja proti velikanu umetne inteligence Anthropicu uvedla Trumpova administracija, nezakonite. Ugotovilo je, da ga je ameriška vlada kaznovala zaradi javne kritike Pentagona. Trumpova administracija je podjetje označila za »tveganje v dobavni verigi« in prepovedala uporabo njegovih orodij, med katerimi je najbolj znan model claude, potem ko se je Anthropic uprl zahtevam Pentagona za uporabo modelov tudi pri nadzoru in v avtonomnem orožju.

»Prazno sklicevanje na nacionalno varnost ni bianko ček za kaznovanje in povračilo vladnim kritikom,« je poudarila sodnica Rita Lin v 59-stranski odločbi, ki jo povzema tiskovna agencija AFP. V sodbi je še zapisala, da so sankcije proti podjetju »temeljile na želji, da bi Anthropic postal javni zgled zaradi njegove 'arogance' pri kritiziranju vlade«. Zveznim agencijam, imenovanim v tožbi, je prepovedala izvajanje odredbe predsednika Donalda Trumpa o prenehanju uporabe Anthropicovih orodij in razveljavila označitev podjetja kot »tveganja v dobavni verigi«, kar je bilo v preteklosti predvsem rezervirano za tuja podjetja. Vlada se na sodbo lahko pritoži.

Podjetje je v tožbi trdilo, da je minister za obrambo Pete Hegseth s to novo označitvijo presegel svoja pooblastila. Navedlo je še, da so ukrepi vlade vplivali na njegovo poslovanje in da je bila direktorju Dariu Amodeiu kršena pravica do svobode izražanja.

Dario Amodei FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Ameriška administracija se je nad podjetje spravila po tem, ko je Anthropic zavrnil, da bi vojaške sile lahko uporabljale njegove modele umetne inteligence za nadzor ali avtonomno orožje. Proizvajalec clauda je dejal, da ti niso dovolj zanesljivi, da bi jih bilo mogoče varno uporabljati v vojaških oborožitvenih sistemih. Dodal je, da nasprotuje njihovi uporabi za notranji nadzor, saj to pomeni kršitev pravic. Pentagon je takrat dejal, da zasebna podjetja ne bi smela omejevati vojaških ukrepov. Podjetje je poleg obrambnega ministra ostro napadel tudi Trump. V februarski objavi na družbenih omrežjih ga je označil za »radikalno levo«. Bela hiša je bila prav tako ogorčena nad ponavljajočimi se opozorili izvršnega direktorja Anthropica Daria Amodeia o nevarnostih umetne inteligence – vključno z vplivom na delovna mesta.

Pentagon je takrat še trdil, da jih zaradi Anthropicove zavrnitve novih pogojev pogodbe skrbi, kaj bi podjetje lahko storilo s svojo tehnologijo. Vojska je model claude uporabljala v različnih tajnih in občutljivih sistemih. Po poročilih Wall Street Journala in Axiosa je to veljalo tudi za januarsko operacijo, v kateri so ujeli venezuelskega voditelja Nicolasa Madura.

»Zadovoljni smo z odločitvijo sodišča, da je bila ta označba nezakonita,« je povedal tiskovni predstavnik Anthropica. »Še naprej se osredotočamo na produktivno sodelovanje z vlado pri izkoriščanju umetne inteligence za našo nacionalno varnost, da bi vsi Američani imeli koristi od te tehnologije,« je še dodal. Pričakuje se, da bo Anthropic v nekaj tednih javno kotiral na borzi.