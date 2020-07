Tudi Emirati se spogledujejo z Marsom

Le dve državi, ZDA in Sovjetska zveza, sta s svojimi robotskimi raziskovalci uspešno pristali na Marsu. Pod eno agencijo združena Evropa je poskušala, a neuspešno, svoje znanje in tehnologijo bo znova preizkusila čez dve leti. V orbito rdečega planeta pa so se do zdaj uspešno utirile sonde štirih vesoljskih agencij, ameriške, sovjetske, evropske in indijske. Na začetku prihodnjega leta se bo to morda spremenilo, saj bodo tja pripotovale odprave, ki bodo Zemljo zapustile v prihodnjih dneh. Že v torek bodo poskusili Združeni arabski emirati.Ameriška odprava z roverjem Perseverance (Vztrajnost) in helikopterčkom Ingenuity ...