Tudi na Rjuguju so gradniki življenja

Decembra 2014 se je za japonsko sondo Hajabusa 2 začela odisejada po osončju. Junija štiri leta kasneje je prispela do svojega »otoka« – 900 metrov širokega asteroida Rjugu. Leto in pol ga je opazovala in iskala ustrezno mesto, kjer bi pograbila prgišče kamenja in prahu. Novembra 2019 se je od asteroida poslovila in decembra 2020 na Zemljo odvrgla kapsulo z dragocenimi kamni. Ne, ne, v vzorcu niso diamanti, ampak pomembna znanstvena odkritja: v začetku tedna so raziskovalci sporočili, da so tudi v tem 5,4 grama težkem vzorcu odkrili vse bistvene sestavine za nastanek DNK in RNK, ki sta temelj življenja na Zemlji. Odkritje sledi podobni ugotovitvi o vzorcu asteroida Bennu, ki ga je raziskovalcem dostavila ameriška sonda Osiris Rex. To kaže, da so gradniki življenja v osončju precej razširjeni.

Eno od ključnih vprašanj je, kako je na Zemlji vzniknilo življenje. Po eni od teorij so ga sem zanesli asteroidi, bogati z osnovnimi spojinami. In z analiziranjem neposredno z asteroida odvzetih vzorčkov lahko raziskovalci preučujejo to možnost.

Že raziskave iz leta 2023 so pokazale, da sta oba vzorca vsebovala uracil – to je dušikova baza, ena od štirih, ki sestavljajo RNK, molekulo, katere ena najpomembnejših vlog je posredovanje navodil, vsebovanih v DNK. Nova študija japonske raziskovalne skupine, objavljena v reviji Nature Astronomy, pa je pokazala, da so vzorci vsebovali vse nukleotide, iz katerih sta sestavljeni RNK in DNK. Med njimi so bili uracil, adenin, gvanin, citozin in timin. A kot je za AFP povedal glavni avtor Tošiki Koga, to ne pomeni, da je na Rjuguju obstajalo življenje. »Njihova prisotnost kaže, da so prvobitni asteroidi lahko proizvajali in ohranjali molekule, ki so pomembne za kemijo, povezano z nastankom življenja,« je pojasnil biokemik z japonske agencije za znanost o morju in Zemlji ter tehnologijo (JAMSTEC). Odkritje tako »dokazuje njihovo široko razširjenost po celotnem sončnem sistemu in podpira hipotezo, da so ogljikovi asteroidi prispevali k prebiotičnemu kemijskemu inventarju zgodnje Zemlje«. Lani so te gradnike življenja našli tudi v fragmentih z asteroida Bennu. Prav tako so jih raziskovalci zaznali v meteoritih Orgueil in Murchison, ki sta padla na Zemljo, prvi leta 1864 v Franciji, drugi septembra 1969 v Avstraliji.

Posnetek prikazuje trenutek štiri sekunde pred dotikom asteroida. Hajabusa 2 je vzorec pobrala 11. julija 2019. FOTO: ISAS-JAXA/AFP

Hajabusa 2 medtem nadaljuje svoje vesoljsko popotovanje: julija letos bo poletela mimo asteroida Torifune (2001 CC21), leta 2031 pa se bo srečala z asteroidom 1998 KY26.