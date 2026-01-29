Tudi za virus je preskok na človeka šok, a poskuša in poskuša

Dobitnica Zoisove nagrade za življenjsko delo Tatjana Avšič Županc o zoonozah, posegih v okolje in omejitvah sodobne medicine.

Akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc raziskuje našim očem nevidne mikroorganizme, ki pa so dovolj močni, da ustavijo svet. Z dognanji o virusih je pomembno prispevala k varnosti javnega zdravstva in razumevanju izbruhov nalezljivih bolezni. Odkrila je novo vrsto hantavirusa in ga poimenovala Dobrava ter pomembno prispevala k spoznanju, da okužba z virusom zika med nosečnostjo lahko povzroči okvaro možganov pri plodu. Ujeli smo jo med delom v laboratoriju Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Še vedno jo žene radovednost; kot pravi, jo pritegnejo reči, ki jih mnogi drugi niti ne opazijo. Z dušo in telesom je raziskovalka. »Pred kratkim sem ugotavljala, da sem tri četrtine življenja posvetila temu delu. To je način življenja,« je dejala profesorica, ki so ji lani podelili Zoisovo ...