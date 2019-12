FOTO:Tudi znanje o koncu vesolja je pomembno

Dr. Maruša Bradač je raziskovalka in profesorica fizike na kalifornijski univerzi v Davisu. Ukvarja se s prvimi galaksijami ter temno snovjo in energijo. Rada predaja znanje študentom in širši javnosti, saj si želi, da bi se čim več ljudi zanimalo za znanost. Še vedno je tesno povezana s Slovenijo, toda vprašanje, ali se bo vrnila domov, je vprašanje za milijon dolarjev. Iskreno pa se veseli presenečenj, ki jih bo še razkrilo vsemirje.Ste kaj žalostni, da niste mogli opazovati prehoda Merkurja (pogovarjali smo se nekaj dni po prehodu, ki so ga pri nas zastrli oblaki)?Razžalostilo me je predvsem, da ga astronomi nismo mogli na ...