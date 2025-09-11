Tujci, izobčenci in živi mrtveci: zgodba treh pokopališč

V nadaljevanju preberite:

Zgodovinsko regijo Velikopoljska (območje na Poljskem s središčem v Poznanju) je v 17. in 18. stoletju prešlo kar nekaj viharjev. Najprej tako imenovani potop ali poljsko-švedska vojna, nato velika severna vojna in nazadnje še sedemletna vojna. Konec 18. stoletja je sledil razpad Poljske, ko je za 123 let prenehala obstajati kot samostojna država. Za vojno pa nikoli nista daleč tudi druga dva jezdeca apokalipse – lakota in kuga.

Kuga je tako v začetku 18. stoletja samo v Poznanju v nekaj letih pokosila strašljivih 65 odstotkov vseh prebivalcev. Preminuli so napolnili velikopoljska pokopališča. Mnogo jih je hkrati z mesti izbrisal čas, dokler jih niso spet našle pridne roke arheologov – ki pa zelo dobro vedo, da še po smrti niso vsi enaki.