Twitter bo očitno kmalu dobil tekmeca

Ameriški tehnološki velikan Meta, pod okrilje katerega sodita omrežji facebook in instagram, se pripravlja na zagon aplikacije, ki bo konkurirala družbenemu omrežju twitter. Threads, an Instagram app, kot se imenuje aplikacija, je od ponedeljka mogoče prednaročiti v trgovinah z aplikacijami na telefonih z operacijskimi sistemi Android in iOS.

Aplikacija, razvija jo sicer družba Instagram, ki stoji za istoimenskim družbenim omrežjem, naj bi bila uporabnikom na voljo v naslednjih dneh. Britanski Guardian medtem poroča, da naj bi bila aplikacija na voljo s 6. julijem.

»Threads je prostor, kjer se skupnosti zberejo in razpravljajo o vsem, od tematik, ki vas zanimajo danes, do tematik, ki bodo v trendu jutri,« je zapisano v opisu aplikacije v trgovinah Google Play in App store. »Ne glede na to, kar vas zanima, lahko spremljate in se neposredno povežete z vašimi najljubšimi ustvarjalci in drugimi, ki imajo radi iste stvari - ali ustvarite svoje zveste sledilce, da svoje ideje, mnenja in ustvarjalnost delite s svetom,« je navedeno.

Meta je sredi marca naznanila, da razvija novo družbeno omrežje, ki bi po opisu lahko predstavljalo morebitnega tekmeca twitterju.

Zagon aplikacije threads prihaja v času, ko se twitter nahaja v obdobju negotovosti, odkar ga je oktobra lani prevzel milijarder Elon Musk. Prevzemu je sledilo prestrukturiranje podjetja, množična odpuščanja, za več funkcij pa je bila uvedena naročnina.

Konec prejšnjega tedna je Musk naznanil, da bodo začasno omejili število tvitov, ki jih uporabniki lahko vidijo na dan. Uporabniki, ki plačujejo naročnino, imajo po vmes že nekoliko razrahljanih pogojih dnevno omejitev nastavljeno pri 10000 objavah na dan, navadni uporabniški računi pri 1000 objavah, novi navadni uporabniški računi pa pri 500 objavah.