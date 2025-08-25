  • Delo d.o.o.
    Znanoteh

    UI daje zagon jedrski tehnologiji

    Modeli umetne inteligence bi omogočali prilagojene odmerke sevanja pri bolnišničnih obravnavah in preglede jedrskih elektrarn.
    V medicini sta transparentnost in zanesljivost UI še kako pomembni.  FOTO: Shutterstock
    V medicini sta transparentnost in zanesljivost UI še kako pomembni.  FOTO: Shutterstock
    Tom Cassauwers
    25. 8. 2025 | 14:00
    6:11
    Raziskovalci uporabljajo umetno inteligenco za preoblikovanje jedrske znanosti in tehnologije – povečujejo varnost medicinskih slikanj, optimizirajo vzdrževalne postopke v jedrskih elektrarnah in omogočajo zgodnejše napovedi potresov.

    Kadar koli vas slikajo v bolnišnici, ste vi in upravljavci naprave izpostavljeni manjši količini sevanja. Bolnišnice morajo poskrbeti, da bolniki prejmejo najmanjšo možno količino sevanja, potrebno za dobre slike. Kljub temu pogosto uporabljajo povprečne vrednosti za velike demografske skupine, zato lahko nizka, suha oseba prejme enak odmerek kot visoka in težka podobne starosti – kar pomeni, da je tveganje za enega pacienta večje kot za drugega. Da bi rešili to težavo, je profesor John Damilakis, vodilni strokovnjak na področju medicinske fizike in vodja oddelka za medicinsko fiziko na Univerzi na Kreti v Grčiji, vodil projekt Sinfonia, ki ga je financirala Evropska unija. Z uporabo umetne inteligence so prilagajali odmerke sevanja za posamezne bolnike.

    »Namesto povprečij uporabljamo kompleksne modele umetne inteligence, ki določijo najmanjši potreben odmerek za vsakega bolnika. Postopek je lahko zelo natančen. Če so ženski na primer odstranili dojki zaradi raka, bo model zmanjšal odmerek,« je pojasnil prof. Damilakis. Raziskovalni projekt Sinfonia je samo eden od projektov, s katerimi EU podpira jedrsko znanost na številnih področjih, od zdravja, kmetijstva in raziskovanja vesolja pa vse do napovedovanja nesreč. Rdeča nit na vseh teh področjih je umetna inteligenca, ki vedno bolj preoblikuje jedrsko znanost in tehnologijo.

    Boljše vzdrževanje za boljšo varnost

    Na področju varnosti jedrskih elektrarn je raziskovalna skupina El-Peacetolero pod vodstvom Univerze Sorbona v Parizu uporabila umetno inteligenco za izboljšanje inšpekcijskih pregledov v jedrskih elektrarnah in s tem povečala njihovo varnost. Ekipa, v kateri so raziskovalci iz Francije, Španije in Nemčije, je razvila ročno, energijsko varčno in pištoli podobno napravo, ki temelji na optoelektroniki. Ta lahko hitro oceni stanje polimerov, ki so uporabljeni kot zaščitni, tesnilni ali izolacijski premazi na spojih, električnih kablih ali ceveh. Določi lahko tudi vrsto uporabljenega polimera.

    Spremljanje stopnje staranja in celovitosti teh struktur je ključnega pomena, vendar predstavlja tudi izziv pri 126 delujočih reaktorjih v EU, saj so bili tovrstni pregledi v preteklosti počasni in zamudni. »Zdaj moramo izvrtati luknjo, vzeti vzorec in ga poslati v laboratorij,« je povedal Alejandro Ribes Cortes, vodilni raziskovalec pri francoskem energetskem podjetju Électricité de France (EDF). »Včasih potrebujemo več tednov, da dobimo rezultate.« Toda čas je razkošje, ki si ga vzdrževalne ekipe ne morejo privoščiti. Jedrske elektrarne običajno zaustavijo obratovanje zaradi vzdrževanja samo za en mesec na leto in vsakršna zamuda je lahko draga.

    »En dodaten dan lahko pomeni milijon evrov dodatnih stroškov,« je povedal Ribes Cortes, ki dela v raziskovalnem centru EDF Lab Paris-Saclay in se ukvarja z vključevanjem umetne inteligence v znanstvene in inženirske aplikacije. To je še posebej pomembno pri jedrskih elektrarnah, ki jih opuščajo, saj so pogosto stare in raziskovalci včasih niti ne vedo natančno, kakšen polimer so v preteklosti uporabili. »Naprava usmeri LED-svetlobo in lasersko svetlobo v tarčo. Iz odboja nato pridobimo informacije, ki nam omogočajo, da natančno določimo materiale,« je pojasnil Ribes Cortes. Algoritmi umetne inteligence primerjajo odbojno svetlobo s svetlobnim podpisom različnih polimerov, kar omogoča hitrejše in natančnejše prepoznavanje kot kdaj prej.

    Jedrski senzorji za potrese

    Jedrska tehnologija pa lahko omogoča tudi učinkovitejše napovedovanje potresov. Stéphane Labbé, profesor napredne matematike in inženirstva na Univerzi Sorbona, vodi projekt Artemis, ki združuje umetno inteligenco in jedrsko tehnologijo za zgodnje napovedovanje potresov. Raziskovalci nameravajo spremljati radon, radioaktivni plin, če se pojavi večja količina, naj bi to napovedovalo potres. Globoko pod zemljo bodo namestili senzor, ki bo zaznaval radon, umetna inteligenca bo bistvena za analizo zapletenih podatkov, da bi določili, katere sledi radona so povezane s potresno dejavnostjo.

    Ti raziskovalci se morajo spopadati tudi z nekaterimi omejitvami umetne inteligence, kot je pomanjkanje transparentnosti ali nevarnost pristranskosti. V kontekstu umetne inteligence se pristranskost nanaša na sistemske napake ali predsodke, prisotne v sistemih umetne inteligence, zaradi katerih ti sistemi proizvajajo nepravične, diskriminatorne ali popačene rezultate. Še vedno je velika težava, da se pogosto ne ve, zakaj je algoritem sprejel določeno odločitev – kar je izziv pri napovedovanju potresov in težava za ekipo projekta Artemis. V medicini lahko pristranskost v podatkih za učenje privede do nevarnih napak. »Zato svojo kodo delimo z drugimi raziskovalci. Tako jo lahko preizkusijo s svojimi podatki in nam pomagajo odpraviti morebitne pristranskosti,« je pojasnil prof. Damilakis.

    Raziskave, omenjene v članku, so financirane v okviru programa Obzorje Evropa. ​Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.

