UI kot kuhanje brez recepta

Dr. Blaž Bertalanič je raziskovalec na Odseku za komunikacijske sisteme Instituta Jožef Stefan. Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu. Računalnik z večjim številom grafičnih kartic: omara, ki greje bolj kot radiator in računa, medtem ko jaz spim. Tako lahko v teoriji delam 24 ur na dan. Več podobnih zgodb najdete v rubriki Znanstvenik spreminja svet. Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete? Raziskujemo, kako se skalirajo ekipe agentov na temelju umet­ne inteligence. Umetna inteligenca je danes malce podobna kuhinji brez recepta: vsi vemo, da je več moke in več peke bolje, nihče pa ne zna povedati, koliko. Jaz iščem prav te recepte: zakonitosti, ki povedo, koliko bolj sposobni postanejo agenti, če jim ...