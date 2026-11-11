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    Znanoteh

    UI rešila tudi problem slovenskega matematika

    Nujno je, da UI ostane orodje ljudi, ne pa da postane naš gospodar, poudarja vrhunski matematik Franc Forstnerič.
    Rezultate UI so pregledale tudi druge skupine in tako se je za slovenskega profesorja odprlo tudi novo sodelovanje s kitajsko skupino. FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    Rezultate UI so pregledale tudi druge skupine in tako se je za slovenskega profesorja odprlo tudi novo sodelovanje s kitajsko skupino. FOTO: Shutterstock 
    Saša Senica
    11. 11. 2026 | 08:00
    7:18
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Akademik prof. dr. Franc Forstnerič je od junija letos predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). A s srcem ostaja v matematiki. V literaturo je uvedel nov razred kompleksnih mnogoterosti, ki so se uveljavile kot osrednji koncept pojma holomorfne fleksibilnosti. S profesorjem Forstneričem smo se pogovarjali o tem, katere cilje skuša doseči na čelu SAZU. Med drugim želi, da bi Slovenija pridobila neposreden dostop do raziskav na Antarktiki. Pogovor bomo objavili v jutrišnji rubriki Znanost v časopisu Delo in na delo.si v zavihku Znanoteh.  Leta 2022 je pridobil prestižni projekt Evropskega raziskovalnega sveta in do danes v projektu pridobil številne pomembne rezultate. A v tem času se je pojavila umetna inteligenca, tehnološka podjetja so modele UI preizkusile tudi pri ...

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