UI rešila tudi problem slovenskega matematika

Akademik prof. dr. Franc Forstnerič je od junija letos predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). A s srcem ostaja v matematiki. V literaturo je uvedel nov razred kompleksnih mnogoterosti, ki so se uveljavile kot osrednji koncept pojma holomorfne fleksibilnosti. S profesorjem Forstneričem smo se pogovarjali o tem, katere cilje skuša doseči na čelu SAZU. Med drugim želi, da bi Slovenija pridobila neposreden dostop do raziskav na Antarktiki. Pogovor bomo objavili v jutrišnji rubriki Znanost v časopisu Delo in na delo.si v zavihku Znanoteh. Leta 2022 je pridobil prestižni projekt Evropskega raziskovalnega sveta in do danes v projektu pridobil številne pomembne rezultate. A v tem času se je pojavila umetna inteligenca, tehnološka podjetja so modele UI preizkusile tudi pri ...