UI rešila tudi problem slovenskega matematika

Nujno je, da UI ostane orodje ljudi, ne pa da postane naš gospodar, poudarja vrhunski matematik Franc Forstnerič.
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Rezultate UI so pregledale tudi druge skupine in tako se je za slovenskega profesorja odprlo tudi novo sodelovanje s kitajsko skupino. FOTO: Shutterstock
Akademik prof. dr. Franc Forstnerič je od junija letos predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). A s srcem ostaja v matematiki. V literaturo je uvedel nov razred kompleksnih mnogoterosti, ki so se uveljavile kot osrednji koncept pojma holomorfne fleksibilnosti.
S profesorjem Forstneričem smo se pogovarjali o tem, katere cilje skuša doseči na čelu SAZU. Med drugim želi, da bi Slovenija pridobila neposreden dostop do raziskav na Antarktiki. Pogovor bomo objavili v jutrišnji rubriki Znanost v časopisu Delo in na delo.si v zavihku Znanoteh.
Leta 2022 je pridobil prestižni projekt Evropskega raziskovalnega sveta in do danes v projektu pridobil številne pomembne rezultate. A v tem času se je pojavila umetna inteligenca, tehnološka podjetja so modele UI preizkusile tudi pri ...
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