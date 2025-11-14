Kitajska je našla rešitev, ujeti astronavti se vračajo domov

Kitajska vesoljska agencija je našla rešitev in »ujeti« astronavti se danes vračajo na trdna tla. Posadka bo predvidoma pristala v puščavi v Notranji Mongoliji.

Chen Dong, Chen Zhongrui in Wang Jie so na vesoljsko postajo Tiangong pripotovali aprila letos, 5. novembra jih je čakal povratek, vendar pa so ugotovili, da je njihovo plovilo Shenzhou-20 poškodovano in ne dovolj varno za potovanje skozi atmosfero, ko se zaradi trenja plovilo močno segreje. Vanj naj bi se zaletela vesoljska smet. V orbitah je na milijone različno velikih kosov, ki se premikajo hitreje kot krogla. Že majhen košček lahko ob trčenju povzroči eksplozijo, primerljivo z eksplozijo granate, velik kos pa lahko povsem uniči delujoč satelit.

Astronavti se, kot so sporočili iz kitajske vesoljske agencije, na Zemljo vračajo s plovilom Shenzhou 21, s katerim se je na postajo v začetku meseca pripeljala sveža posadka.

Raketa dolgi pohod 2F je 31. oktobra proti postaji ponesla odpravo Shenzhou 21. Zhang Hongzhang, Zhang Lu in Wu Fei bodo na postaji bivali predvidoma pol leta. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Pri vesoljskih poletih praviloma velja, da se astronavti na Zemljo vrnejo z istim plovilom, s katerim so se v vesolje tudi pripeljali. Ta plovila so seveda tudi »rešilni čolni«. Če bi se vesoljska postaja poškodovala, da ne bi bila primerna za bivanje, ali pa da bi jo ogrozilo kakšno trčenje, se astronavti po protokolih kar se da hitro namestijo v kapsule in so pripravljeni na odhod.

Kapsula Shenzhou 20 bo za zdaj, kot poroča kitajski medij CGTN, ostala v vesolju, v prihodnjih tednih ali mesecih (verjetno ne bo trajalo dolgo) pa bodo izstrelili tudi prazno kapsulo Shenzhou 22 za astronavte odprave Shenzhou 21. Zhang Lu, Wu Fei in Zhang Hongzhang so na postajo med drugim pripeljali tudi štiri miši, da preverijo, kako nanje vplivajo breztežnostni pogoji.

Kitajska je zgradila lastno postajo Tiangong, ker zaradi političnih razlogov ne sme sodelovati pri projektu mednarodne vesoljske postaje. Postaja je stalno naseljena od leta 2022. Kitajski vesoljski program v zadnjih letih beleži velike uspehe, do konca desetletja si država želi s posadko pristati na Luni.