Ultraprocesirana hrana ima več skupnega s cigareti kot s sadjem ali zelenjavo

V zadnjih letih se vse več govori o škodljivosti ultraprocesirane hrane, visoko predelana živila so v porastu in so resna grožnja za javno zdravje. Zadnja raziskava, objavljena v zdravstveni reviji Milbank Quarterly, pa celo kaže, da imajo ultraprocesirani izdelki več skupnega s cigaretami kot s sadjem ali zelenjavo. Pozivajo k strogi regulaciji teh izdelkov, podobno kot je to sicer praksa pri tobačnih izdelkih ali alkoholu.

Raziskovalci iz treh ameriških univerz, ki so pripravili to študijo, opozarjajo, da so tovrstna živila zasnovana za spodbujanje odvisnosti in pogosto vodijo v škodljive učinke na zdravje, kar je podobno cigaretam, poroča Guardian.

Ultraprocesirani živilski proizvodi so industrijsko predelani, pogosto z uporabo emulgatorjev, umetnih barvil in okusov. Sem spadajo brezalkoholne pijače, pakirani prigrizki, kot so čips in piškoti. Ta živila so pogosto zasnovana tako, da povzročajo hitro zadovoljevanje želja po hrani, kar vodi v povečano uživanje in sčasoma lahko vodi v odvisnost.

Več kot polovica vseh predpakiranih živil v Sloveniji je uvrščenih med visoko predelana. FOTO: Shutterstock

Nagrajevalne poti v telesu

Po besedah raziskovalcev z univerz Harvard, Univerze v Michiganu in Duke Univerze so podobnosti med proizvodnjo tovrstne hrane in cigaret jasno opazne. Tako kot tobak, tudi proizvajalci te hrane ciljajo na optimizacijo odmerkov svojih izdelkov in kako hitro ti vplivajo na nagrajevalne poti v telesu. S tem procesom želijo povečati porabo in odvisnost od teh izdelkov, izsledke povzema Guardian.

Raziskovalci trdijo, da trditve na embalaži, kot so »nizkokalorično« ali pa »brez sladkorja« pravzaprav predstavljajo poskus 'pranja zdravja', ki zamika potrebne regulativne ukrepe, podobno kot so v preteklosti oglaševali cigarete z zaščitnimi filtri, ki so v praksi nudili le malo koristi.

Zasvojenost s hrano?

Ena od avtoric študije, prof. Ashley Gearhardt, klinična psihologinja in strokovnjakinja za odvisnosti z Univerze v Michiganu, je povedala, da so njeni pacienti opisovali podobne občutke pri uživanju ultraprocesirane hrane kot pri kajenju cigaret. Dejali so, denimo, »da se počutijo, da so odvisni od tega, da hrepenijo po teh izdelkih, da so kadili cigarete, zdaj pa podobno odvisnost čutijo pri gaziranih pijačah, krofih … vedo, da jim to škoduje, a ko želijo prenehati, ne morejo«.

Zdravstvena škoda, ki jo povzročajo ultraprocesirani izdelki, ni odvisna zgolj od njihove zasvojljive narave, ampak tudi od tega, da zamenjajo bolj hranljiva živila, bogata z vlakninami, mikrohranili in fitokemičnimi snovmi. Po mnenju raziskovalcev bi morala biti regulacija teh izdelkov podobna regulaciji alkohola.

FOTO: arhiv

Potrebna regulacija in ukrepi

Avtorji študije predlagajo, da bi morali sprejeti ukrepe, podobne tistim, ki so bili uvedeni pri tobačnih izdelkih, kot so pravne tožbe, omejitve oglaševanja in strukturne spremembe. Takšni ukrepi bi lahko pripomogli k zmanjšanju škode, povezane s tovrstno »hrano«, in pomagali pri zaščiti javnega zdravja.

Raziskovalci menijo, da bi morali začeti premikati odgovornost s posameznikov na prehrambeno industrijo.

Čeprav je hrana nujna za preživetje, avtorji opozarjajo, da to pomeni še večji izziv za regulacijo, saj je sodobno prehransko okolje skoraj nemogoče izogniti.

Raziskava tudi opozarja na širši globalni problem, kjer države, zlasti v Afriki, nimajo dovolj močne regulacije, kar omogoča široko prodajo škodljivih izdelkov, ki ustvarjajo pritiske na že tako preobremenjene zdravstvene sisteme. Dr. Githinji Gitahi, izvršni direktor Amref Health Africa, je dejal, da je zaskrbljen, saj gre za tveganje zloma zdravstvenih sistemov, če ne bo prišlo do potrebnih ukrepov na globalni ravni.

Poleg tega so strokovnjaki opozorili, da kljub številnim podobnostim med ultraprocesiranimi izdelki in tobakom ni povsem jasno, ali so prvi zasvojljivi v farmakološkem smislu, ali pa izkoriščajo predvsem naučene preference in nagrajevanje. Pomembno je tudi razmisliti, ali so škodljivi učinki, pripisani teh izdelkom, posledica njihove sestave ali pa tega, da nadomeščajo bolj hranljive alternative, še navaja Guardian.