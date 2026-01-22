Ultrazvok je prišel zelo prav

Dejstvo, da se je posadka Crew 11 na Zemljo vrnila varno v tako nepričakovanih okoliščinah, kaže, da lahko astronavti in nadzorniki odprave »obvladajo kakršnokoli zahtevno situacijo«, je teden dni po prvi medicinski evakuaciji dejal astronavt Mike Fincke.

Posadka je zaradi zdravstvenih težav enega izmed članov predčasno končala svojo odpravo in se napotila domov. Stanje je bilo resno, a vendar je bila obolela oseba vseskozi stabilna, potrebni pa so bili dodatni diagnostični pregledi v bolnišnici. Mednarodna vesoljska postaja (ISS) je sicer dobro opremljena z medicinskimi napravami, a vendar le za začetne nujne ukrepe.

Posadko so po pristanku dragona v Tihem oceanu ob obali Kalifornije pregledali in odpeljali v bolnišnico v San Diegu, včeraj pa so o svoji izkušnji spregovorili na novinarski konferenci.

Strinjali so se, da tudi ta dogodek kaže na svetlo prihodnost vesoljskih poletov človeških posadk. »Kako smo vse izpeljali v tako nepričakovanem položaju, mi daje upanje za prihodnja raziskovanja. Pripravljamo se na Artemis 2, zelo sem optimističen,« je dejal Fincke.

Poleg njega so bili člani posadke Crew 11 še Nasina astronavtka Zena Cardman, japonski astronavt Kimija Jui in Roskozmosov kozmonavt Oleg Platonov. Na šestmesečno odpravo so odleteli avgusta lani, bivanje v vesolju bi se moralo zanje končati sredi februarja, ko bi morala proti ISS poleteti posadka 12.

Fincke je pojasnil, da se je zdravstvena težava pokazala, kot sta se s Cardmanovo pripravljala na vesoljski sprehod – za astronavtko bi bil to prvi izhod iz notranjosti postaje. Za prvo pomoč so uporabili tudi ultrazvok, je navedel. »Ultrazvok se je izkazal za zelo uporabnega,« je dejal.

»Priporočal bi takšno prenosno napravo za vse prihodnje odprave, zagotovo,« je dodal. Kakšne večje naprave za slikanje pa seveda na postaji nimajo. »Vsekakor se zelo trudimo, da so vsi, preden odletimo, dobro. A presenečenja se dogajajo,« je dodal.

Posadka zaradi varovanja zasebnosti ni pojasnila, ne kdo je imel zdravstvene težave ne kakšne. Pri Nasi so pojasnili le, da je bila težava resna, a da ni bila neposredno povezana z bivanjem v vesolju ali pripravami na vesoljski sprehod.

Nasina astronavtka Zena Cardman meni, da dodatno urjenje posadk za bivanje na ISS zaradi dogodka v prihodnje ne bo potrebno. Drugače pa je seveda pri odpravah na Luno ali Mars. »Mislim, da dlje od Zemlje bomo šli, bolj bo potrebna diagnostična oprema. To bo zanimiv problem, ki ga bo treba rešiti,« je dejala. Med astronavti je sicer poleg inženirjev, znanstvenikov in pilotov veliko tudi zdravnikov.

Posadka je letela s Spacexovim dragonom. FOTO: AFP

Japonski astronavt, ki je takrat tudi poklical v nadzorni center v Houstonu in zaprosil za posvet s kirurgom, je prav tako pohvalil trud celotne ekipe. »To je bila zelo dobra izkušnja za vse prihodnje človeške polete,« je dejal. Kozmonavt Platonov je bil zelo vesel, da je bil del tako odlične posadke, zahvalil se je vsem za to izkušnjo. Misija Crew-11 je bila za Finckeja četrta odprava, za japonskega astronavta je bila to druga.

Cardmanova in Platonov pa sta bila prvič v vesolju. »Počutila sem se zelo pripravljeno. Še nekoliko bolj kot izstrelitev mi je bil všeč ponovni vstop v atmosfero,« je o svoji prvi izkušnji v vesolju dejala ameriška astronavta. Kozmonavt je dodal, da sta bila »tako izstrelitev kot ponovni vstop v atmosfero superčudovita. Presenečen pa sem bil, kako lep je naš planet, še veliko lepši kot na fotografijah iz vesolja.«

Na ISS so po odhodu posadke 11 ostali le trije astronavti: Američan Christopher Williams in dva Rusa Sergej Kud-Sverčkov, ki je mimogrede ta teden posnel neverjetne prizore polarnih sijev, in Sergej Mikajev. Posadka 12 ne bo poletela pred 15. februarjem, Nasa je namreč zdaj v sklepi fazi priprav na izstrelitev odprave Artemis 2.