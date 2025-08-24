Strah pred UI je velik in legitimen, saj bo 80 odstotkov pisarn ostalo praznih

Najnovejše raziskave kažejo, da strah pred izgubo zaposlitve zaradi umetne inteligence ni več zgolj znanstvena fantastika, temveč postaja resničnost za milijone ljudi.

Medtem ko vodilni direktorji napovedujejo tektonske premike na trgu dela, se postavlja vprašanje, kateri poklici so najbolj ogroženi in kako se lahko pripravimo na prihodnost.

Nedavna raziskava, ki jo je v Nemčiji naročila tiskovna agencija dpa, je razkrila, da je tretjina prebivalcev (34 odstotkov) zaskrbljena, da bi lahko zaradi vzpona umetne inteligence (UI) izgubili službo.

Podatki kažejo, da se diplomanti računalništva soočajo z višjo stopnjo brezposelnosti kot diplomanti umetnostne zgodovine. FOTO: Sivaram V/Reuters

Še bolj zaskrbljujoče podatke prinaša anketa Reuters/Ipsos iz Združenih držav, kjer kar 71 odstotkov Američanov skrbi, da bo umetna inteligenca »trajno brez dela pustila preveč ljudi«. Ta strah ni omejen le na delavce; odmeva tudi v sejnih sobah največjih svetovnih podjetij.

»Umetna inteligenca bo nadomestila dobesedno polovico vseh pisarniških delavcev v Združenih državah,« je junija izjavil Jim Farley, glavni izvršni direktor Forda. Njegovemu mnenju pritrjujejo tudi drugi tehnološki voditelji. Andy Jassy, direktor Amazona, je umetno inteligenco označil za »najbolj transformativno tehnologijo našega življenja«, medtem ko je Marc Benioff iz Salesforcea dejal: »Smo zadnja generacija direktorjev, ki upravlja samo z ljudmi«.

Uporaba umetne inteligence bo zaposlenim omogočila, da se osredotočijo na zahtevnejše naloge. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Ta revolucija se že dogaja. Doug Clinton, direktor investicijskega podjetja Intelligent Alpha, je za Investor's Business Daily povedal, da bi lahko umetna inteligenca v naslednjem desetletju ali dveh nadomestila celo 80 odstotkov pisarniških delovnih mest.

»Za večino pisarniških delavcev velja, da če umetna inteligenca danes še ni boljša pri njihovem delu, bo to postala v naslednjih dveh ali treh letih,« je dejal Clinton.

To ni več teorija, ampak realnost za ljudi, kot je Mark Quinn, ki je pri zdravstvenem startupu DeepScribe pomagal avtomatizirati prav tisto delo, za katero je bil najet, nato pa je bil odpuščen. »Dobesedno smo opazovali, kako delo izginja z nadzorne plošče,« je povedal za IBD. »Sam sem si to storil. Če se sprašujete, ali umetna inteligenca prihaja, nehajte. Tukaj je«.

Novi zaposleni bodo morali znati svoje delo dopolnjevati z generativno umetno inteligenco. FOTO: AFP

Podjetja po vsem svetu že uporabljajo umetno inteligenco za zmanjševanje stroškov in števila zaposlenih. Pri Microsoftu je umetna inteligenca v letu 2024 prihranila več kot 500 milijonov dolarjev in povečala prodajo za devet odstotkov, saj zdaj napiše več kot tretjino vse nove programske kode.

Tudi Lyft (največji konkurent Uberja) je z uvedbo sistema umetne inteligence za podporo strankam čas reševanja težav skrajšal za 87 odstotkov.

Študija, ki jo je konec julija objavil Microsoft, je analizirala, kateri poklici so najbolj ogroženi. Med 40 najbolj ogroženimi so se znašla skoraj izključno pisarniška dela, kot so zgodovinarji, prevajalci in agenti za podporo strankam.

Na drugi strani so med 40 najmanj ogroženimi poklici pretežno fizična dela, kot so krovci, sobarice in vulkanizerji.

Andy Jassy, direktor Amazona, je umetno inteligenco označil za »najbolj transformativno tehnologijo našega življenja«. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Ironično je, da so med najbolj prizadetimi prav tisti, ki so to tehnologijo pomagali ustvariti. Podatki newyorškega Feda kažejo, da se diplomanti računalništva in inženirstva soočajo z višjo stopnjo brezposelnosti (6,1 oziroma 7,5 odstotka) kot diplomanti biologije ali umetnostne zgodovine (3 odstotke).

Tehnološka podjetja so drastično zmanjšala zaposlovanje novih diplomantov, saj se je delež novozaposlenih diplomantov pri velikanih, kot so Google, Apple in Meta, zmanjšal s 25 odstotkov v letu 2024 na samo 7 odstotkov.

Kljub tem trendom nekateri ostajajo optimistični. Christine Cruzvergara iz karierne platforme Handshake meni, da »začetniška delovna mesta ne bodo popolnoma odpravljena, bodo pa na novo definirana«.

Na drugi strani so med 40 najmanj ogroženimi poklici pretežno fizična dela, kot so krovci, sobarice in vulkanizerji. FOTO: China Daily Via Reuters

Po njenem mnenju bodo morali novi zaposleni znati dopolnjevati svoje delo z generativno umetno inteligenco, kar jim bo omogočilo, da se bodo lahko osredotočili na zahtevnejše naloge.

Ključno sporočilo strokovnjakov je prilagoditev. »Če se niste pripravljeni obrniti in prilagoditi, boste postali zastareli,« pravi Cruzvergara. »Vendar ne zato, ker vam je delo vzela umetna inteligenca, ampak zato, ker ga je vzel nekdo, ki je umetno inteligenco znal uporabljati«.

Tudi Mark Quinn svetuje: »Najpomembnejša stvar, ki jo lahko storite, je, da se vključite v igro. Prekvalificirajte se. Učite se. Če še nimate naročnine na GPT Plus, Gemini ali karkoli drugega, zaostajate«.