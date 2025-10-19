Umetna inteligenca zaposlenim prihrani dve uri na dan, a učinek ni vedno viden

Zaposleni, ki pri delu uporabljajo orodja umetne inteligence, v povprečju prihranijo dve delovni uri na dan, kar je eno uro več kot lani, kaže raziskava skupine Adecco o svetovni delovni sili prihodnosti. Kljub občutku večje učinkovitosti raziskovalci opozarjajo, da se ti prihranki ne kažejo vedno v dejanski rasti produktivnosti podjetij.

Večje zaupanje

Zaposleni menijo, da prihranjeni čas namenjajo strateškemu razmišljanju, izboljševanju veščin in preverjanju kakovosti dela, a ti učinki za zdaj ostajajo težko merljivi. Raziskava, v kateri je sodelovalo 37.500 zaposlenih iz 31 držav – med njimi 370 iz Slovenije – kaže tudi rast zaupanja v umetno inteligenco: letos jih 71 odstotkov meni, da jih pri uporabi nič več ne omejuje, lani je bilo takšnih le 19 odstotkov.

V Sloveniji zaposleni z uporabo umetne inteligence prihranijo 97 minut na dan, večina pa verjame, da bo AI ustvarila nova delovna mesta in preoblikovala obstoječa. Po besedah direktorice kadrovske službe Adecca Daniele Seabrook morajo delodajalci jasno opredeliti, kako se bodo vloge razvijale in katere veščine bodo ključne v prihodnosti.

»Umetna inteligenca je postala vsakdanjost, a ljudje ostajajo v središču vsake preobrazbe,« je dodal izvršni direktor skupine Denis Machuel.