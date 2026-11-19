Mednarodna raziskovalna skupina, v kateri sodelujejo tudi štirje raziskovalci Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (FRI), je na evropski konferenci o računalniškem vidu na Švedskem septembra letos prejela nagrado Marka Everinghama. Gre za prestižno mednarodno priznanje na tem področju. Posebnost je, da se nagrajuje delo, ki ima širok in dolgotrajen vpliv na razvoj celotnega področja. Matej Kristan, Luka Čehovin Zajc, Alan Lukežič in Aleš Leonardis so si priznanje prislužili za dolgoletni prispevek k razvoju področja računalniškega vida, specifično za delo pri pobudi Visual Object Tracking (VOT), ki se osredotoča na vizualno sledenje objektom. V štirinajstletni neprekinjeni seriji mednarodnih tekmovanj, podatkovnih zbirk, metodologij vrednotenja in odprtokodnih ...