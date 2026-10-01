Umetna inteligenca ustvarila 16 novih virusov

Raziskovalci s stanfordske univerze so ustvarili modela umetne inteligence, ki so jima dali prebrati na tisoče genskih zaporedij različnih virusov in drugih organizmov. Modela, poimenovali so ju evo 1 in evo 2, so nato poprosili, naj zapišeta gensko zaporedje novega virusa. Ko so viruse v laboratoriju ustvarili, so dejansko delovali in okužili bakterijske celice. Dobili smo prvi sintetični organizem – če smemo virus poimenovati tako – ki ga je dizajnirala umetna inteligenca. Generativne modele umetne inteligence treniramo tako, da jim predložimo ogromne količine podatkov v upanju, da se bodo pri njihovem prebiranju naučili dovolj, da bodo uporabni. Če berejo knjige, se naučijo pisati, če poslušajo skladbe, znajo skladati, če gledajo slike, se naučijo risati. Dobri podatki za trening so ...