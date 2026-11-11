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    Znanoteh

    Umetno inteligenco uporablja že več kot 70 odstotkov Slovencev

    Zanimivo je, da se uporaba najhitreje povečuje tudi med starejšimi.
    Slovensko raziskovanje umetne inteligence ima precej daljšo zgodovino, kot bi lahko sklepali iz nedavnega razmaha klepetalnikov. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Slovensko raziskovanje umetne inteligence ima precej daljšo zgodovino, kot bi lahko sklepali iz nedavnega razmaha klepetalnikov. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    11. 11. 2026 | 10:00
    11. 11. 2026 | 10:12
    4:59
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    Umetna inteligenca je v Sloveniji v nekaj več kot treh letih postala del vsakdana. V zadnjih 12 mesecih jo je uporabilo več kot 70 odstotkov prebivalcev, starih od 15 do 75 let, skoraj vsak četrti pa jo uporablja vsak dan. To kaže raziskava Mediana TGI, predstavljena na prvi konferenci AI WEEK Slovenija, ki je v začetku novembra potekala v Ljubljani.

    Hitrost širjenja umetne inteligence je na konferenci ponazorila Janja Božič Marolt iz Mediane in za primerjavo navedla facebook, ki je potreboval 15 let, da ga je v Sloveniji tedensko uporabljalo 71 odstotkov prebivalcev. Umetna inteligenca je podoben doseg uporabe dosegla že dobra tri leta po prihodu klepetalnika chatgpt.

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    UI rešila tudi problem slovenskega matematika

    Zanimivo je, da se uporaba najhitreje povečuje tudi med starejšimi. Med pripadniki povojne generacije je leta 2025 umetno inteligenco uporabljalo 34 odstotkov vprašanih, v prvi polovici letošnjega leta pa že 48 odstotkov. Slovenci jo najpogosteje uporabljajo za iskanje informacij (76 odstotkov), prevajanje (skoraj polovica) in pisanje besedil (štirje od desetih uporabnikov).

    Od klepetalnikov do umetne inteligence, ki opravlja naloge

    Konferenca AI WEEK Slovenija je med 3. in 5. novembrom v ljubljanskem Centru Rog in na drugih prizoriščih gostila 45 govorcev. Kot edini slovenski dogodek je bila vključena v evropski mesec inovacij na področju umetne inteligence, ki ga je organizirala evropska komisija.

    Med osrednjimi temami je bil tudi prihodnji razvoj tehnologije. Marko Grobelnik z Instituta Jožef Stefan je opozoril, da se razvoj premika od klepetalnikov k tako imenovanim umetnointeligenčnim agentom, ki lahko nalogo razdelijo na posamezne korake, izberejo ustrezna orodja in jo tudi samostojno izvedejo.

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    Dobre prakse implementacije umetne inteligence

    Slovensko raziskovanje umetne inteligence ima sicer precej daljšo zgodovino, kot bi lahko sklepali iz nedavnega razmaha klepetalnikov. Na Institutu Jožef Stefan so se z umetno inteligenco začeli ukvarjati že leta 1972. Grobelnik je pozneje soustanovil tamkajšnji Odsek za umetno inteligenco in Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI).

    Dr. Slavko Žitnik z ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko pa je predstavil razvoj velikih jezikovnih modelov za evropske jezike. Eden od izzivov je namreč zagotoviti, da bodo orodja umetne inteligence kakovostno razumela tudi slovenščino, ne le največjih svetovnih jezikov.

    Osebni podatki in odgovornost algoritmov

    Ob vse širši uporabi umetne inteligence postajajo pomembnejša tudi vprašanja zasebnosti, preglednosti in odgovornosti. Podjetje Prosecco37 je predstavilo orodje Anonymizator, ki pred uporabo klepetalnika iz besedila odstrani oziroma nadomesti osebne podatke. To je pomembno zlasti v podjetjih, kjer zaposleni v orodja umetne inteligence pogosto kopirajo dopise strank ali druge dokumente, ki lahko vsebujejo občutljive informacije.

    Dr. Polona Pičman Štefančič je podjetjem in javnim ustanovam svetovala, naj pred uvajanjem umetne inteligence najprej preverijo, katera orodja zaposleni že uporabljajo in pri katerih nalogah. Pri tem je pomembno razlikovati med uporabo umetne inteligence za pripravo oglasa za delovno mesto in njeno uporabo pri odločanju o tem, kdo bo povabljen na razgovor.

    Na pravne in etične vidike je opozorila tudi prof. dr. Verica Trstenjak. Predstavila je vprašanje avtomatiziranega odločanja in pravice posameznikov, da razumejo, zakaj je algoritem sprejel določeno odločitev. Kot primer je navedla zavrnitev sklenitve naročniškega razmerja zaradi neugodne algoritmične ocene finančne zanesljivosti.

    Igor Žorga iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) pa je predstavil zahteve glede preglednosti in označevanja umetne inteligence. Uporabnik mora, denimo, vedeti, ali se pri klicu s podporo strankam pogovarja z umetno inteligenco, prav tako mora biti ustrezno označena uporaba umetne inteligence pri ustvarjanju ali spreminjanju videoposnetkov.

    Organizatorji napovedujejo, da bo druga konferenca AI WEEK Slovenija potekala med 9. in 11. novembrom 2027. Do takrat namerava Zavod AI-D pripravljati praktične delavnice in manjše tematske konference, namenjene povezovanju podjetij, javnih ustanov in razvijalcev umetne inteligence.

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