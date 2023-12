Umetno nasproti človeškemu

V nadaljevanju preberite:

Pojem umetne inteligence (UI) je bil letos največkrat oziroma množično (buzzword) preigra(va)na besedna zveza, ki jo uporabljajo po svetu in vsakdo, ki ima najmanj pametni telefon. Prvi je pojem leta 1955 uporabil ameriški matematik in eden izmed očetov UI John McCarthy z namenom, da bi z njim ustvarili stroj, ki »misli«.

Komaj deset let pozneje je britanski matematik in kriptolog Irving John Good v zvezi z UI zaznal pojav tako imenovane eksplozije inteligence (intelligence explosion), ta bi vodila k izumu »superinteligentnega stroja«, ki bi presegel inteligenco še tako genialnega človeka. To pa bi bil tudi njegov zadnji izum – če se pred njim ne bi mogel ubraniti z nadzorom in regulacijo.

UI v smislu discipline že dolgo ni več omejena samo na področje naravoslovnih ali fizikalnih znanosti, kjer se je najprej razvila. Medtem je tudi doživela številne metamorfoze, kar je dodaten vzrok, da imajo njeni uporabniki različne poglede nanjo, pri tem prevladuje pisana kakofonija. V osnovi pa je pojem UI antropomorfizem, kot piše član Britanske akademije in profesor političnih znanosti na Univerzi Essex Paul Whiteley, in dodaja: bolj sofisticirana računalniško vodena statistična analiza.