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    Umrl je Milt Windler, vodja reševanja Apolla 13

    Milt Windler je bil eden od velikih pionirjev, ki je svetu pokazal, česa je Nasa sposobna tako v najboljših kot v najtežjih časih, je poudaril direktor Nase.
    Milt Windler FOTO: Nasa  
    Galerija
    Milt Windler FOTO: Nasa  
    S. S.
    4. 10. 2026 | 12:07
    2:34
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    Umrl je Milt Windler, vodja nadzornega centra, ki je ključno pripomogel k varni vrnitvi astronavtov odprave Apollo 13. Windler je v 94 letu starosti umrl v 1. oktobra v krogu svoje ljubeče družine, kot navaja kratko obvestilo, objavljeno na spletu.

    »Milt Windler je bil eden od velikih pionirjev, ki je svetu pokazal, česa je Nasa sposobna tako v najboljših kot v najtežjih časih. Kot vodja poleta je pomagal usmerjati Apollo 8 okoli Lune, odigral ključno vlogo pri varni vrnitvi Apolla 13 na Zemljo in to isto predanost ohranil tudi pri projektu Skylab in še naprej,« je na omrežju X zapisal direktor Nase Jared Isaacman. »Njegova generacija je postavila izjemno visoke standarde. Naša odgovornost je, da prevzamemo štafeto in nadaljujemo tam, kjer so oni prenehali,« je dodal.

    Kot piše portal collectspace.com je bil Windler imenovan za letalskega direktorja pri ameriški vesoljski agenciji leta 1968. Sodeloval je pri programih Mercury in Gemini ter v programu Apollo, v katerem so Američani pristali na površju Lune. Nato je deloval kot vodja poletov za vse tri misije s posadko na prvo vesoljsko postajo Združenih držav, Skylab.

    »Program Apollo je potekal v tako hitrem tempu, da mislim, da ljudje niso imeli priložnosti, da bi o tem veliko razmišljali. Šele kasneje mi je postalo jasno, da smo pisali zgodovino,« je dejal Windler v intervjuju za Univerzo Severnega Teksasa leta 2006.

    Pri nesreči odpravi Apollo 13 je bil Windler imenovan za glavnega letalskega direktorja. Namesto da bi nadziral tretjo človeško odpravo na Luni je Windler – skupaj z vodjo poleta, Gerryjem Griffinom – moral poiskati rešitev za trojico astronavtov. Eksplozija je namreč poškodovala servisni modul, pristanek je bil preklican, nato so iskali rešitev, kako plovilo usmeriti nazaj proti Zemlji. In jo k sreči tudi uspešno našli

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