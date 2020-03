Umrl nekdanji astronavt Al Worden, pilot komandnega modula Apolla 15

Alfred M. Worden, ki je včeraj umrl, star 88 let, je bil pilot komandnega modula, medtem ko sta se poveljnik odprave David Scott in pilot lunarnega modula James Irwin spustila in pristala na Luni.



Odprava Apollo 15 je bila deveta odprava s človeško posadko v programu Apollo, začela se je z izstrelitvijo 26. julija 1971, končala 7. avgusta. Astronavta sta bila na površju lune med 30. julijem in 2. avgustom. Pristala sta na območju Hadley Rille, s posebnim roverjem pa sta prepotovala precej dlje kot astronavti v predhodnih odpravah. Na samem površju sta bila dobrih 18 ur, nazaj na Zemljo sta prinesla 77 kilogramov regolita.



Worden ju je medtem čakal v orbiti. »Vsakič, ko sem pripotoval izza Lune, sem šel do okna in gledal Zemljo, kako vzhaja. Precej edinstveno,« se je spominjal zdaj pokojni astronavt. Luno je obkrožil 74-krat.



Apollo 15 je bil prvi modul z lastnimi znanstvenimi instrumenti. Na povratku je Worden opravil tri vesoljske sprehode. Skupno je bil 295 ur na prostem v breztežnostnem prostoru.



»Najbolj zanimivo je bilo fotografirati zelo medle objekte v vesolju s posebno kamero, ki sem jo imel v modulu. Ti objekti odbijajo svetlobo, ampak so to zelo šibki odsevi, ki jih v nobenem primeru ni mogoče videti z Zemlje. Kar nekaj točk med Zemljo in Luno je, kjer se območje uravnoteži. In tam je lebdel oblak prahu. To sem fotografiral,« je leta 2011 povedal za revijo Smithsonian Magazine.



Warden se je rodil 7. februarja 1932 v Michiganu. Preden je postal astronavt je bil inštruktor pilotov. Po upokojitvi po aktivni karieri astronavta je še naprej deloval na področju vesoljske in letalske industrije. Napisal je tudi več knjig.