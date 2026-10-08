Umrla pionirka računalništva, ki je omogočila pristanek na Luni

Margaret Hamilton, pionirka na področju računalništva, katere programska oprema je omogočila prvo pristajanje astronavtov na Luni, je umrla v 90. letu starosti, so sporočili iz Massachusetskega inštituta za tehnologijo (MIT).

Hamiltonova, ki je umrla 30. septembra, se je naučila programirati pod vodstvom priznanega meteorologa iz omenjenega inštituta. Svoje znanje je nato na inštitutu še izpopolnjevala. Pisala je programsko opremo za odkrivanje sovražnih letal, nato je pograbila priložnost, ko je MIT sklenil sodelovanje z Naso v programu Apollo.

Hamiltonova, ki je napisala več kot 130 publikacij, je pomagala uveljaviti razvoj programske opreme kot samostojno disciplino. Na MIT-u je delala od leta 1959 do sredine 70. let, nato pa je postala uspešna podjetnica in izvršna direktorica na področju računalništva.

Ikonična fotografija Margaret Hamilton ob stolpu papirja, na katerem je programska oprema za pristajalni modul Apollo 11. Foto Nasa/MIT

Njeno delo je bilo nagrajeno s številnimi nagradami in priznanji, med drugim tudi s predsedniško medaljo svobode za leto 2016, ki ji jo je podelil predsednik. V utemeljitvi je zapisal: »Hamiltonova je opredelila nove oblike inženirstva programske opreme in pomagala zagnati industrijo, ki je za vedno spremenila človeško zgodovino. Njena programska arhitektura je človeštvu omogočila ogromne korake naprej, saj je napisala kodo, ki je Ameriki pomagala stopiti na Luno.«

Pristajanje Apolla 11 na površju Lune je bilo vse prej kot gladko. Naj spomnimo, računalniška oprema na krovu je bila slabša kot oprema, ki jo imamo danes v pametnih telefonih. Le nekaj minut pred pristankom so v Nasinem centru zvonili vsi alarmi, saj je krovni računalnik Apolla imel hude težave. A programska oprema je delovala povsem po načrtih Hamiltonove in njenega tima. »Hitro je postalo jasno, da programska oprema ni le obveščala vseh o težavi, povezani s strojno opremo, ampak jo je tudi kompenzirala – ponovno zagnala in ponovno vzpostavila naloge z najvišjo prioriteto. Na pomoč so priskočili mehanizmi za odkrivanje napak in obnovo delovanja,« je v preteklosti za MIT pojasnila Hamiltonova.

»Z mojega vidika je bila sama izkušnja z razvojem programske opreme (njeno načrtovanje, razvoj, izpopolnjevanje, opazovanje njenega delovanja in učenje iz nje za prihodnje sisteme) vsaj tako vznemirljiva kot dogodki, povezani z odpravo. Druge priložnosti ni bilo. To smo vedeli. Svoje delo smo jemali resno, mnogi med nami smo se na to pot podali še v svojih dvajsetih. Iskanje rešitev in novih idej je bilo prava pustolovščina. Predanost in zavezanost sta bili samoumevni. Medsebojno spoštovanje je vladalo na vseh ravneh. Ker je bila programska oprema skrivnost, črna skrinjica, nam je višje vodstvo dalo popolno svobodo in zaupanje. Morali smo najti pot in to nam je tudi uspelo. Če pogledam nazaj, smo bili najsrečnejši ljudje na svetu; nismo imeli druge izbire, kot da postanemo pionirji,« je leta 2009 povedala v pogovoru za MIT.

»Reči, da je bila Margaret Hamilton pionirka – reči, da je bila pred svojim časom –, bi bilo močno podcenjevanje. Bila je inženirka programske opreme v času, ko je bilo to področje še v povojih, in ni le sama razvila napredne kode, ampak je tudi vodila ekipo pri uporabi te nastajajoče tehnologije za razvoj enega najbolj zapletenih sistemov, kar jih je človeštvo kdajkoli ustvarilo,« je za spletno stran MIT dejal Olivier de Weck, vodja Oddelka za aeronavtiko in astronavtiko na MIT.

»Program Apollo še vedno velja za enega naših največjih dokazov moči sodelovanja, iznajdljivosti in inženirstva, Margaret Hamilton pa je bistveno prispevala k uspehu tega programa. In zanjo je bil to šele začetek! Kasneje je postala podjetnica in ostala na vrhuncu razvoja sistemske programske opreme skozi svojo izjemno kariero, hkrati pa je bila zagovornica, mentorica in navdih za milijone,« je še poudaril.