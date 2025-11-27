Univerza mora pomniti dlje in videti dlje

»Petdeset let za univerzo ni dolga doba, sploh če se primerjamo s starimi evropskimi univerzami. A vendarle je v tem času doživela izjemen razvoj. Od sedmih članic leta 1975 je prerasla v 19 članic, z več kot 2200 zaposlenimi in 15.000 študenti. Po številu registriranih raziskovalcev smo druga največja raziskovalna institucija v Sloveniji in edina takšna javna institucija v vzhodnem delu države,« pravi rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič.

V intervjuju preberite kateri so glavni izzivi univerze, kako nanjo vpliva bližina Avstrije in kakšno držo naj ima v hitro spreminjajočem se svetu, ki ga zaznamujejo globalne krize in neverjeten tehnološki napredek?