Urejeno gibanje vesoljskega teleskopa

Najsvetlejši stalni izbor gama svetlobe

Kaj imata skupnega spirograf in astronomija? Spirograf je sled bolj ali manj zapletenega krožnega gibanja, ki jo lahko rišemo s krožnimi risalnimi orodji ali računalniškim algoritmom. Tega na fotografiji pa je izrisal Nasin teleskop za gama žarke Fermi s svojim gibanjem v orbiti in usmerjanjem detektorjev proti pulzarju v ozvezdju Jadro.Pravzaprav gre za osem slik, ki so bile posnete v različnih obdobjih med 51-mesečnim opazovanjem pulzarja, Nasa pa je na youtubu pod naslovom Fermi's Study in Spirograph objavila tudi celoten film, v katerem so štiri leta opazovanj stisnjena v eno minuto. Položaj pulzarja je prikazan v širokokotni perspektivi, pri kateri sredinski del vzorca predstavlja centralni in najbolj občutljiv del zornega kota teleskopa Fermi LAT.Položaj pulzarja na fotografiji in filmu se skozi obdobje opazovanja ves čas navidezno spreminja v urejenem vzorcu zaradi kroženja teleskopa in premikanja njegovih detektorjev gama žarkov. »Lahko si predstavljamo, da smo teleskop, obračamo glavo in gledamo, kako pulzar pleše okrog v našem zornem polju,« je posnetek slikovito opisala astrofizičarka dr. Andreja Gomboc. Pojasnila je še, da je pulzar v ozvezdju Jadro najsvetlejši stalni izvor v visokoenergijski gama svetlobi na našem nebu.Vesoljski teleskop Fermi je v orbiti od leta 2008 in je vodilni laboratorij v vesolju za raziskave gama žarkov. Glavni instrument je Large Area Telescope (LAT), sistem za zaznavanje visokoenergijskih gama žarkov z detekcijo parov elektrona in pozitrona, ki nastajajo pri konverziji gama žarkov v detektorskem mediju teleskopa, so zapisali v centru za astrofiziko in kozmologijo novogoriške univerze.